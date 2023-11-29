مفاجأة صادمة بإسطنبول.. دببة وذئاب جائعة تتجول بالشوارع

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وثقت عدة مقاطع فيديوهات تداولها نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، مشاهد صادمة لدببة وذئاب تتجول في مدينة إسطنبول التركية.





دببة وذئاب في شوارع إسطنبول:

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هجوم الدببة:

سبات الدببة:

وكان نشطاء قد تداولوا مقطع فيديو لذئاب جائعة تتجول في شوارع إسطنبول، ومهاجمة دببة لم تتمكن من السبات المتنزهين في جبال أولوداغ قرب مدينة بورصة.وقد أظهرت اللقطات التي تم تسجيلها في الموقع الصناعي البيئي لمنطقة باشاك شهير، ذئبين جائعين يتجولان في الشارع.فيما هاجمت الدببة، بحثا عن الطعام، أحد المراكز المهمة للسياحة الشتوية، في حي ساريالان بمنطقة فيزيركوبرو في محافظة سامسون التركية.أيضا قام أحد الدببة، الذي لم يتمكن من العثور على طعام في الغابة، بمهاجمة المتنزهين. ولاحقا أعطاه أصحاب المطاعم في المنطقة الخبز.وكانت الدببة قد هاجمت المواطنين الذين كانوا يصورونها عندما لم تجد الدبة الأم الطعام، حيث تم توثيق تلك اللحظات بكاميرات الهواة.يذكر أن الدببة تقضي فترة من 3 إلى 7 أشهر في حالة سبات، حيث تنام في نوفمبر أو ديسمبر حسب الموسم وتستيقظ بين مارس وأبريل.