فوائد مذهلة لشرب "الشمر" على الريق.. ماذا عن علاج كسور العظام؟

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شرب الشمر على الريق له فوائد صحية متعددة، حيث يعد الشمر من الأعشاب المفيدة التي تساعد على حل العديد من المشكلات الصحية وتقدم مجموعة واسعة من الفوائد. اضافة اعلان



موقع "ويب طب" نشر عدة فوائد لشرب الشمر على الريق وفي أوقات أخرى ومن أهمها:



1-خفض ضغط الدم: تساعد النترات الموجودة في الشمر على خفض ضغط الدم، حيث أن أكسيد النتريك يملك خصائص تعمل على توسيع الأوعية الدموية وتساعد في حمايتها.



2- الحفاظ على صحة العظام : يحتوي الشمر على الفوسفات والكالسيوم وكلاهما مهمان في بنية العظام.



كما يحتوي أيضًا على فيتامين ك الذي يعمل على تقوية العظام ويحسن من امتصاص الكالسيوم ويقلل من خطر الإصابة بكسور العظام.



3- تعزيز صحة الجهاز الهضمي : يحتوي الشمر على نسبة عالية من الألياف التي تساعد على تحسين صحة الجهاز الهضمي والتقليل من المشكلات التي قد تحدث له، مثل الإمساك.



4- إنقاص الوزن : بسبب وجود الألياف الغذائية في الشمر، يساعد شرب الشمر على الريق في الشعور بالشبع لفترة طويلة، وبالتالي تقلل من استهلاك المزيد من السعرات الحرارية مما يؤدي إلى حرق الدهون وفقدان الوزن الزائد.



5- مصدر طبيعي للإستروجين: يعد من أبرز فوائد الشمر أنه مصدر طبيعي لهرمون الإستروجين الذي ينظم الدورة التناسلية الأنثوية.



6- صحة البشرة: يدعم الشمر صحة البشرة ونضارتها لاحتوائه على فيتامين ج الذي يساعد على إنتاج الكولاجين، ويحتوي على خصائص مضادة للأكسدة تمنع الأضرار الناتجة عن أشعة الشمس الضارة.



7- تعزيز صحة القلب : يدعم الشمر صحة القلب ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية من خلال منع تراكم الهوموسيستين، الذي يسبب الضرر على الأوعية الدموية، وبسبب احتوائه على حمض الفوليك والمغنيسيوم.