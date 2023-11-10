خطيب المسجد الحرام: ابتلاء الله عز وجل للمؤمنين "رحمة لا غضب" (فيديو)

أ أ



قال إمام وخطيب المسجد الحرام، الشيخ عبد الله الجهني، إن الابتلاء في هذه الحياة الدنيا من سنن الله تعالى وهو مرتبط بالتمكين ارتباطًا وثيقًا. اضافة اعلان

وأضاف في خطبة الجمعة اليوم: "أيها الناس: إن الابتلاء في هذه الحياة الدنيا من سنن الله تعالى وهو مرتبط بالتمكين ارتباطًا وثيقًا، فلقد ابتلى الله عز وجل أنبياءه ورسله عليهم الصلاة والسلام فأوذوا وصبروا، فمكن الله لهم في الأرض، ونصرهم على الأعداء".

قال تعالى: وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَا كُذِّبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّىٰٓ أَتَىٰهُمْ نَصْرُنَا ۚ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَٰتِ ٱللَّهِ ۚ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِن نَّبَإِىْ ٱلْمُرْسَلِينَ".





ابتلاء الله للمؤمنين



دافع لتقوية الإيمان



pic.twitter.com/6zpLWVO9qI فيديو | إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ عبد الله الجهني: إن الابتلاء في هذه الحياة الدنيا من سنن الله تعالى وهو مرتبط بالتمكين ارتباطًا وثيقا #الإخبارية November 10, 2023

وأضاف الجهني: "ومنذ فجر الإسلام، شاء الله تبارك وتعالى أن يبتلي المؤمنين ليختبرهم، وليمحص إيمانهم، وليقوم بنيانهم على أسسس متينة راسخة، ثم يكون لهم التمكين والانتصار".وتابع: "وهذا الابتلاء من الله عز وجل على المؤمنين ابتلاء ورحمة، لا ابتلاء غضب".وأشار إلى أن "ما يقع على المسلمين من محن وابتلاءات لا ينبغي أن يكون ذلك سببًا لضعف نفوسهم وخور عزائمهم، بل لابد أن يكون ذلك دافعًا لهم لتقوية إيمانهم بالله عز وجل، والعزم الصادق والصبر الجميل".وشدد خطيب المسجد الحرام على أنه "لن يكون الخلاص والنجاة إلا بالتمسك بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا".