السبت، 13 ربيع الثاني 1445 ، 28 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تعزيز المسؤولية الاجتماعية ركيزة أساسية في الإصلاحات السعودية

وزارة الموارد البشرية
وزارة الموارد البشرية
أ أ

قال الدكتور بدر بن سعود، إن أركان المسؤولية الاجتماعية تشمل الجوانب الاقتصادية والخيرية والحوكمة، ولا تقتصر فقط على المجال الخيري.اضافة اعلان
جاء ذلك في سياق تعليقه عبر صحيفة "الرياض" على إعلان وزارة الموارد البشرية في سبتمبر الماضي، عن إسهامات القطاع الخاص في منصة المسؤولية الاجتماعية، والتي وصلت لنحو 102 مليون دولار وفق آخر الأرقام.
وقدرت حجم المستفيدين من المبادرات المطروحة عليها وعددها 37 مبادرة، بحوالي خمسة ملايين شخص تم توزيعهم على 93 فرصة تنموية، وبقيمة إجمالية تجاوزت 17 مليون دولار.
وارتفعت نسبة قيام الشركات بمسؤولياتها الاجتماعية من واحد في المئة عام 2019 إلى 4% في هذا العام، بمعنى أنه زاد بمعدل ثلاثة درجات في أربعة أعوام.

أركان المسؤولية الاجتماعية

ووصف بن سعود، الأرقام المشار إليها بأنها "مؤشر جيد ومريح من الناحية الشكلية، إلا أنه في الواقع العملي لا يعني أن الأمور تسير في طريقها الصحيح، لأن أركان المسؤولية الاجتماعية تشمل الجوانب الاقتصادية والخيرية والحوكمة، وفي المجتمع المحلي لا يكون التركيز إلا على مجال واحد، وهو المجال الخيري قصير الأجل ومحدود التأثير، وليس فيه أثر تنموي ومستدام".
واستعرض تاريخ المسؤولية الاجتماعية في المملكة، والتي ظهرت كمفهوم في 1913، وأولى سياساتها في المملكة كانت في 1968، لكنه لاحظ أنه وطوال 55 عامًا لم تقم بدورها كما يجب، وفيها خلط بين الأعمال الخيرية والأنشطة التطوعية، مع أنها لا تشكل إلا %15 من برامج المسؤولية الاجتماعية التي تشترط الاستدامة أو الاستمرارية، وتعمل على تحقيق خدمة ومنفعة عامة ودائمة بدون مقابل.
وأشار إلى أنه ربما تقاطعت معها الأوقاف الإسلامية في بعض الجوانب، وهناك مواصفة عالمية أصدرتها (الآيزو) في أواخر ديسمبر 2008، تحتوي على بنود استرشادية للمسؤولية الاجتماعية.

دور الشركات في المسؤولية الاجتماعية

وأوضح بن سعود، أنه لا توجد شواهد معروفة أو معلنة، بأقل تقدير، على قيام شركات خاصة أو عامة، بسفلتة ورصف طرق، أو بناء مدارس أو جامعات أو مستشفيات، بشكل مجاني.
لكنه بين أن هناك بعض الاستثناءات المحدودة. لعل أبرزها تمويل البنوك السعودية، ومن بينها البنك المركزي، لمشروع مركز التميز للتوحد، وبتكلفة تجاوزت 80 مليون دولار.
فضلاً عن تكفل واحدة من شركات الاتصالات، بإنشاء 40 مركزًا صحيًا في مجموعة من القرى البعيدة عن الخدمات الصحية، وتسليم إدارتها لوزارة الصحة.
علاوة على قيام شركة مقاولات بتنفيذ شبكة الطرق على حسابها لمدينة كاملة بشمال المملكة، بالإضافة لدعم القطاع غير الربحي في مجالات التدريب والتعليم والفئات الخاصة، كالأيتام وذوي الإعاقة والأسر المتعففة والمنتجة، وكلها تأخذ طابع السرية، وتمارس خارج المنصة، ويصل مقدار إنفاقها السنوي لقرابة 267 مليون دولار، والمفروض الإعلان عنها لتحفيز الآخرين.
وبين بن سعود أن القرآن الكريم يشجع على إظهار الصدقات لتعم الخيرية في المجتمع، بعيدًا عمن يقوم بذلك لأغراض تسويقية أو دعائية أو نفاقًا، أو حتى يحصل على تسهيلات ومزايا حكومية، في إطار علاقة نفعية بينه وبين وزارة الموارد البشرية.

الشركات النشطة في المسؤولية الاجتماعية

واستعرض الكاتب قائمة بأسماء الشركات النشطة  في المسؤولية الاجتماعية، والتي وضع في صدارتها شركة أرامكو، وبالأخص في برامج المسؤولية الاجتماعية، ومعها شركة سابك وتحديدًا في مجالات التعليم والتدريب، ومن ثم تأتي شركة الاتصالات السعودية، وبنوك الأهلي والبلاد والجزيرة والرياض والعربي والاستثمار، وكلها تقديرات تعتمد على آراء لخبراء في المسؤولية الاجتماعية.
وشدد على أن تعزيز المسؤولية الاجتماعية يمثل ركيزة أساسية في الإصلاحات السعودية، ويدخل ضمن الأهداف الستة الرئيسة التي تعمل عليها رؤية المملكة، وبعض الشركات كأرامكو والاتصالات السعودية، أصبحتا أكثر نضجا في هذا المجال، وانتقلتا إلى ما يعرف بـ(مواطنة الشركات).
وقال إن تجاربهما ينقصها التعميم، بخلاف أن المسؤولية الاجتماعية مرتبطة بالقطاع الاقتصادي والتجاري في المقام الأول، ثم القطاعين البيئي والاجتماعي، وبالتالي الأصح أن يكون ارتباطها بوزارتي التجارة أو الاقتصاد، إلى جانب وزارة البيئة، لأنها تمثل هويتها وتوجهاتها.
إذ اعتبر أن إدراجها الحالي ضمن قطاع التنمية في وزارة الموارد البشرية، هو السبب في تكريس الانطباع بأنها مجرد عمل خيري، وهذا التصور ناقض ولا يخاطب إلا جزًءا بسيطًا من أولوياتها.
ودعا الكاتب إلى مراجعة المشروع المؤجل والمقر من مجلس الشورى، لإقامة هيئة للمسؤولية الاجتماعية تضم كل الجهات ذات العلاقة، لتوحيد إجراءاتها وإغلاق باب الارتجال والاجتهادات، والعمل على مؤشر وطني يقيم وضعها في الشركات العامة والخاصة داخل الدولة.

اقرأ أيضا

الكعبة - أمطار
11:05 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

لـ 3 ساعات متواصلة.. أمطار الخير تهطل على المسجد الحرام

النجاح
8:37 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

إذا كنت عايز تنجح وتحقق أحلامك..ابتعد عن هذه الـ 10

الكعبة - أمطار
8:30 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

وسط دعوات المعتمرين.. أمطار الخير تهطل على المسجد الحرام (صور)

زلزال 21
3:16 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب إقليم كامتشاتكا الروسي والعالم الهولندي يحذر

اقرأ أيضا

خطيب المسجد الحرام: الصبر على البلاء والابتلاء فيه الرضا والخير والبركة (فيديو)

خطيب المسجد الحرام: اللهم احفظ المسجد الأقصى وانصر إخواننا في فلسطين (فيديو)

كشف اللغز الغامض لنفوق 350 فيلاً مرة واحدة

الكيلو منه بـ 20 ألف دولار.. استثمر في هذا النوع من التوابل

أمة نبيها "الصادق الأمين".. فيديو يوثق مشاهد نادرة قضت على السرقة في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

2023-10-19_18-10-13 6:27 م الخميس، 19 أكتوبر 2023

"الغطاء النباتي" يقدم فرص عمل للمتميزين من خريجي وطلاب جامعة "كاوست" بمعرض يوم المهنة

التأمين على المركبات 8:21 ص الأحد، 15 أكتوبر 2023

دعوة لإنشاء محاكم للفصل في النزاعات مع شركات التأمين

القطار الهيدروجيني 9:11 ص الأحد، 08 أكتوبر 2023

تعرف على تفاصيل تجربة القطار الهيدروجيني في المملكة قبل دخوله الخدمة

جدول الضرب 8:25 ص الأحد، 08 أكتوبر 2023

لا داعي لحفظه.. مواطن يخترع طريقة جديدة لتعلم جدول الضرب (فيديو)

اقرأ أيضا

ا
6:06 م الخميس، 26 أكتوبر 2023

"يبعث المرء على ما مات عليه".. فلسطيني قصف وهو يرفع الأذان فردده في الغيبوبة قبل استشهاده

نصق قرن من العقوبات
12:50 م الخميس، 26 أكتوبر 2023

نصف قرن خلف القضبان.. السجن 14 عامًا لمجرم هرب من سجن بمروحية

اسعار العملات2
11:58 ص الخميس، 26 أكتوبر 2023

ملياردير يُلقي مليون دولار من طائرة هليكوبتر على متابعيه (فيديو)

الدكتور سعد الخثلان
10:05 ص الخميس، 26 أكتوبر 2023

هل يجوز الاستدانة من أجل الزواج؟ "الخثلان" يوضح

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

3145690281549474370
12:23 ص السبت، 28 أكتوبر 2023

عاجل.. 7 تدابير من "وقاية" لتجنب خطر الأمطار والعواصف الرعدية

أهم 10
11:34 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

أهم 10.. الناتج المحلي للمملكة يتجاوز تريليون دولار وإعادة فتح التقاعد المبكر للمعلمين

ف77 858
11:18 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

تحرك عاجل لشرطة الرياض لضبط امرأة.. فعلت هذا الأمر

العالم في أسبوع - صغيرة
9:56 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

العالم في أسبوع.. إعفاءات ضريبية جديدة وموعد صرف زيادة الضمان الاجتماعي

الكعبة - أمطار
8:30 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

وسط دعوات المعتمرين.. أمطار الخير تهطل على المسجد الحرام (صور)

سفارة المملكة في أوغندا
8:16 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

تنبيه عاجل من سفارة المملكة في ميانمار لجميع المواطنين