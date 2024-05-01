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أجاب الشيخ سعد الخثلان أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية على سؤال، بشأن حكم إعطاء الزكاة للخادمة في المنزل.



إعطاء الزكاة للخادمة:

حكم إعطاء زكاة الفطر للعامل والعاملة المنزلية:

وكان الشيخ الخثلان قد تلقى سؤالا في برنامج "يستفتونك" عبر قناة الرسالة يقول فيه صاحبه :" هل يجوز إعطاء الزكاة للخادمة؟".وأوضح الشيخ الخثلان أنه لا بأس بذلك طالما غلب على الظن أنها مستحقة، منبها إلى عدم الربط بين الزكاة والعمل، بحيث لا يكون إعطاؤه للزكاة لأجل تحسين العمل.كما حذر من عدم المنّة بالزكاة عليها في حالة أنها كانت مستحقة، وذلك في حالة تقصيرها في العمل.وفي وقت سابق أوضح أيضا على حسابه في منصة إكس، أنه لا بأس من إعطاء زكاة الفطر للسائق والعامل والعاملة المنزلة، وحتى وإن كان يعمل تحت الكفالة، ما دام أنه فقير أو مسكين.وأضاف حينها أن العامل أو السائق في هذه الحالة تنطبق عليه الشروط، وأهمها أن يكون مسلمًا، فإذا كان العامل مسلمًا فقيرًا أو مسكينًا فلا بأس من إعطائه زكاة الفطر.