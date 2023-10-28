السبت، 13 ربيع الثاني 1445 ، 28 أكتوبر 2023

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أداء صلاة الخسوف اليوم بالحرم المكي.. فهل تجوز صلاتها بالبيت؟

خسوف القمر
خسوف القمر
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أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين، عن إقامة صلاة الخسوف اليوم السبت في تمام الساعة العاشرة مساءً.

إمام صلاة الخسوف الشيخ د.بندر بليلة.اضافة اعلان

وأوضحت وكالة شؤون الأئمة والمؤذنين أن موعد إقامة صلاة الخسوف في المسجد الحرام اليوم ستكون عند الساعة 10 مساءً، وإمام صلاة الخسوف الشيخ د.بندر بليلة.

خسوفٌ جزئيٌ مشاهدٌ بالعين المجردة

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة أن الكرة الأرضية ستشهد اليوم، خسوفًا جزئيًا للقمر بنسبة صغيرة ستشاهد كافة مراحله في سماء المملكة والوطن العربي ومعظم أنحاء أوروبا وأفريقيا وآسيا وأستراليا.

خسوف الجزئي يستمر لمدة ساعة و17 دقيقة

 وأوضح أن مرحلة الخسوف الجزئي تستمر لمدة ساعة و17 دقيقة ما بين الساعة 10:35 مساءً إلى 11:52 مساءً بتوقيت المملكة وهو الخسوف الأخير سنة 2023.    
وبيّن أن خسوف القمر الجزئي سيبدأ في كافة مناطق السعودية في نفس التوقيت وذلك مع بداية دخول قرص القمر البدر إلى ظل الأرض عند الساعة 10:35 مساءً ويتحرك القمر من غرب إلى شرق ظل الأرض وهي الحركة الطبيعية له في مداره حول كوكبنا.

كيفية حدوث خسوف القمر غدًا

 وأضاف أنه بعد 39 دقيقة من بداية الخسوف الجزئي سيصل ذروته العظمى الساعة 11:14 مساءً وسيكون (6%) فقط من قرص القمر داخل ظل الأرض وبعد 10 دقائق يصل القمر لحظة الاكتمال بدرًا ويكون أكمل نصف مداره حول الأرض هذا الشهر.

حكم صلاة الكسوف

قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، والأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان: إن صلاة الكسوف والخسوف سنة مؤكدة.

وأوضح أنه عند كسوف الشمس أو عند خسوف القمر يستحب استحبًابا مؤكدًا أن تُصلى صلاة الكسوف، وقد اختلف العلماء حول هل تصلى صلاة الكسوف جماعة في المساجد أو تصلى في البيوت.

صلاة الكسوف تُصلى جماعة في المساجد

وأضاف أن القول الراجح عند العلماء أن صلاة الكسوف تصلى جماعة في المساجد، لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حينما كسفت الشمس في عهده، حيث خرج إلى المسجد وصلى بالناس صلاة الكسوف وصلاة خلفه الصحابة رجالًا ونساءً رضي الله عنهم.

لا بأس أن تصلى في البيوت

وأشار إلى أنه إذا لم يتيسر للإنسان أن يصلى صلاة الكسوف جماعة في المسجد فلا بأس أن يصليها في البيت، كما أن المرأة التي لا يتيسر لها الذهاب للمسجد، تصلى صلاة الكسوف في منزلها، مؤكدًا أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة وتصلى جماعة في المسجد، ولا بأس أن تصلى في البيوت.

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