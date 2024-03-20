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تفوق الوصف.. تفاصيل نجاة طفلة سقطت من الطابق الرابع بعفيف

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الطفلة
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في واقعة تفوق الوصف، رواها مواطن عن - رعاية الله وحفظه-  لطفلته،  التي سقطت من الطابق الرابع بعفيف.

سقوط طفلة من الطابق الرابع بعفيف:اضافة اعلان

 وبحسب ما ذكره المواطن لقناة الإخبارية، فقد سقطت طفلته البالغة من العمر عامين من الدور الرابع على الأرض ونجت بأعجوبة في محافظة عفيف.
وأوضح الأب خلال لقائه مع الإخبارية: "ابنتي كانت تلهو مع شقيقتها وتقريبا شقيقتها دفعتها من الشباك، ونجت من الموت ، بحفظ الله".
وتابع في حديثه: "لا أعلم ما هو العمل الذي بيني وبين الله أو طاعة الوالدين أو صدقة أو دعوة من الوالدين كانت سببا في نجاة ابنتي".
أيضا نوه أن الطبيب قال لي:"وش السر اللي بينك وبين الله، قلت له الله العالم".
فيما ذكر شاهد عيان على الواقعة: "كنت أجلس على الكرسي وشعرت بشيء سقط على الأرض، واعتقدت أن الطفلة توفيت، وحملتها من على الأرض ووجدتها تتنفس وطلبت المساعدة لإحضار سيارة لإسعافها سريعا".

تلقي ابنتها لإنقاذها من حريق:

وفي واقعة أخرى لم تجد أم في الصين أمامها إلا إلقاء ابنتها الرضيعة ذات الستة أسابيع من الشرفة، لحمايتها من حريق اندلع في المبنى الذي تقطن فيه. حدثت الواقعة في منطقة يونغجيا، في مدينة ونتشو، في مقاطعة تشجيانج الصينية.
وأظهر مقطع فيديو تداولته منصات التواصل الاجتماعي حينها، لحظة التقاط مجموعة من الأشخاص كانوا يقفون أسفل المنزل الطفلة، وذلك بعد أن أمسكوا بملاءات سرير، لمنع اصطدامها على الأرض.
 وأفادت وسائل إعلام صينية محلية، بأن الرضيعة نجت بعد أن ألقت والدتها بها من الشرفة، ونُقِلَت إلى المستشفى لفحصها، وكانت بصحة جيدة.

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