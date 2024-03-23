قصة إطلاق اسم الباكستاني "فرمان خان" على أحد شوارع جدة (فيديو)

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فرمان علي شرطوط، باكستاني مقيم، ويعمل بالمملكة، اشتهر بواقعة كارثة سيول مدينة جدة في عام 2008، حيث أنقذ 14 شخصًا من الموت وتوفي غرقًا بعدها.





وسام الملك عبدالعزيز للبطل الشجاع



وأصدر الملك عبد الله بن عبد العزيز - رحمه الله- أمرًا بإعطاء ذويه وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى، وذلك تقديرًا لعمله البطولي المشرف.واستخدم شرطوط دواليب وألواحًا خشبية لإنقاذ 14 شخصًا من الغرق، وحينما حاول إنقاذ الشخص الـ 15 تطلب نزوله إلى الماء الذي جرفة وغرق.وقدمت جامعة الملك سعود منحة دراسية كاملة لشقيقه لدراسة اللغة في معهد اللغة العربية، قبل أن يلتحق بالجامعة.وتقديرًا ووفاءً لعمله البطولي، أطلق اسمه على أحد الشوارع في حي أبرق الرغامة بمحافظة جدة.