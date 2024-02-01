الخميس، 20 رجب 1445 ، 01 فبراير 2024

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مدارس المملكة تقيم صلاة الاستسقاء تأسيًا بسنة الرسول ﷺ (صور)

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الطلاب يؤدون صلاة الاستسقاء
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أدى المعلمون والطلاب في جميع مدارس المملكة، اليوم الخميس، صلاة الاستسقاء تأسيًا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ‏وإنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز.اضافة اعلان


إقامة صلاة الاستسقاء

ودعا خادم الحرمين الشريفين إلى إقامة صلاة الاستسقاء اليوم الخميس..
وقال بيان صدر عن الديوان الملكي :"تأسّيًا بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة صلاة الاستسقاء، فقد دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة 20 من شهر رجب 1445هـ حسب تقويم أم القرى".


وطلب من الجميع أن يُكثروا من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه، والإحسان إلى عباده والإكثار من نوافل الطاعات من صدقات وصلوات وأذكار، والتيسير على عباد الله وتفريج كربهم".


وقال: "ينبغي على كل قادر أن يحرص على أداء الصلاة، عملاً بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإظهارًا للافتقار إلى الله جلّ وعلا، مع الإلحاح في الدعاء، فإن الله يحب من عباده الإكثار من الدعاء والإلحاح فيه".


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