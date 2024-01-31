تُقام غدًا بالمملكة.. "الخثلان" يوضح فضل صلاة الاستسقاء (فيديو)

كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية،
الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن فضل صلاة
الاستسقاء المقرر إقامتها غدًا في المملكة.اضافة اعلان
فضل صلاة
الاستسقاء المقرر إقامتها غدًا
وأوضح على موقعه الرسمي
، أن صلاةُ الاستسقاء تكون لأجل
الاستقساء، وأن الاستسقاء هو استفعالٌ من سقى، وهو طلبُ السقيا، والمراد طلبُ
السقيا من الله بنزول الغيث.
صلاة الاستسقاء سنةٌ مؤكدة
وأضاف أن صلاة الاستسقاء
سنةٌ مؤكدة عند الحاجة إليها،
وقد نقل الحافظ ابن عبد البر الإجماع على ذلك، لكنها إنما تكون سنةً عند وجود
القحط، أما مع عدم وجود القحط فإنها غير مشروعة؛ لأن الأصل في العبادات التوقيف،
فلا تُشرع صلاة الاستقساء إلا عند وجود القحط.
حكم صلاة الاستسقاء في المدارس والجامعات
وأكد الخثلان أن صلاة الاستسقاء
في المدارس والجامعات لا
بأس بها، وبشأن إنكار مَن أنكر ذلك من بعض العلماء المعاصرين، فإنه يرى أنه ليس له
وجه؛ لأنه اجتماع لطلب السقيا من الله عز وجل.
تحديد الاستقساء بيوم الاثنين والخميس؟
وأشار إلى أن تحديد الاستقساء بيوم الاثنين والخميس، قال
به بعض الفقهاء، قالوا: لأن يوم الاثنين والخميس مما يُسن صومهما، فيكون خروج
الناس وهم صائمون، والصائم أقرب إلى إجابة الدعاء من المفطر.