تُقام غدًا بالمملكة.. "الخثلان" يوضح فضل صلاة الاستسقاء (فيديو)

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كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن فضل صلاة الاستسقاء المقرر إقامتها غدًا في المملكة. اضافة اعلان





فضل صلاة الاستسقاء المقرر إقامتها غدًا



صلاة الاستسقاء سنةٌ مؤكدة



حكم صلاة الاستسقاء في المدارس والجامعات



تحديد الاستقساء بيوم الاثنين والخميس؟

