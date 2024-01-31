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من فاتته صلاة الاستسقاء.. هل يقضيها على هيئتها أم أداء ركعتين فقط؟

سعد الخثلان
الشيخ سعد الخثلان
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أجاب الشيخ سعد الخثلان أستاذ الشريعة ورئيس مجلس الجمعية الفقهية عن سؤال يتساءل فيه صاحبه عن كيفية قضاء الاستسقاء.

قضاء صلاة الاستسقاء:اضافة اعلان

وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :"هل تقضى صلاة الاستسقاء على هيئتها إذا فاتت؟".

وأوضح الشيخ الخثلان أن هذا محل خلاف والأقرب أنها تقضى على هيئتها، كمن فاتته ركعة في صلاة الجمعة، فإنه يقضي الركعة الفائتة على هيئتها في أرجح قولي العلماء.

صلاة الاستسقاء في المسجد الحرام:


وكانت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، قد روقت صلاة الاستسقاء في المسجد الحرام في الساعة السابعة وخمسة عشرة دقيقة؛  صباح يوم غدٍ الخميس، بمشيئة الله.


وسيتقدم المصلّين صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة.
فيما سيؤمّ المصلّين معالي رئيس الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وأهابت رئاسة الشؤون الدينية بعموم المسلمين الحرص على أداء هذه السنة النبوية الكريمة.

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