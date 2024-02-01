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دعاء خطيب المسجد الحرام عبد الرحمن السديس في صلاة الاستسقاء (فيديو)

الشيخ السديس
الشيخ عبدالرحمن السديس خطيب المسجد الحرام
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دعا الشيخ عبدالرحمن السديس، إمام وخطيب المسجد الحرام في خطبة صلاة الاستسقاء، صباح اليوم الخميس، بأن يمطر الله الغيث على البلاد والعباد. اضافة اعلان
وقال السديس في دعائه: نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه، اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، اغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. 
اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، ولا تجعلنا من القانطين، ولا تجعلنا من الآيسين، اللهم أنزل علينا الغيث، ولا تجعلنا من القانطين الآيسين، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا، اللهم إنا خلق من خلقك، فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك، على الله توكلنا، سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير.
اللهم أغث قلوبنا بالإيمان واليقين، وبلادنا بالخيرات والأمطار والغيث العميم، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا، يا سامع كل نجوى، ويا عالم كل شكوى، ويا كاشف كل بلوى، اللهم أغثنا غيثًا مغيثًا هنيئًا مريئًا مريعًا، سحًا غدقًا، طبقًا عامًا، واسعًا مجلِّلاً، نافعًا غير ضار، عاجلاً غير آجل. 
 اللهم سقا رحمة، لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرض، اللهم اسق عبادك وبهائمك، وانشر رحمتك، وأحيي بلدك الميت، اللهم أغثنا غيثًا مباركًا تحيي به البلاد، وتسقي به العباد، وتجعله بلاغًا للحاضر والباد.
اللهم أنزل علينا غيثًا صيبًا، ومطرًا طيبًا، واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك، وبلاغًا إلى حين.
اللهم أنبت لنا الزرع، وأدر لنا الضرع، وأنزل علينا من بركات السماء، وأخرج لنا من بركات الأرض، اللهم أخرج في أرضنا زينتها، وأتمم فيها حلتها، وأدم علينا بهجتها، يا واسع العطاء، يا سامع الدعاء، اللهم ارفع القحط والجفاف، والجَهدَ عنا، وعن بلاد المسلمين يا رب العالمين، 
اللهم إن بالعباد والبلاد من اللأواء الضنك ما لا نشكوه إلا إليك، اللهم ارحم الشيوخ الركع، والبهائم الرتع، والأطفال الرضع، اللهم أسبغ علينا النعم، وادفع عنا المحن والنقم. 

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