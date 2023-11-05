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متواجدون في كل مكان.. "الخثلان يوضح كيفية التعامل مع هذه الطبقة (فيديو)

الدكتور سعد الخثلان
الشيخ الخثلان
أ أ

قال أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان: إن هناك طريقة للتعامل مع الفئة غير المحترمة من الأصدقاء أو الجيران.اضافة اعلان

الإنسان اجتماعي بطبعه

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس"، أن الإنسان اجتماعي بطبعه، كما قال بن خلدون: "الإنسان اجتماعي بطبعه، لابد أن يخالط غيره"، فعند مخالطة الآخرين لابد أن يواجه طبقة "غير محترمة".

ماذا يفعل الإنسان مع هذه الطبقة؟

وأضاف أن الإنسان عند اختلاطه بالناس، يواجه هذه الفئة، إما من قريب أو زميل أو جار أو غير ذلك، مع أنه يجب عليه الابتعاد عنهم لكن أحيانًا يبتلى الشخص بمثل هؤلاء، وقد يكون معهم في مكان لا يستطيع أن ينفك منهم، فلابد له أن يعرف كيف يتعامل مع هذه الطبقة.
وبين الخثلان، أن هذه الطبقة غير المحترمة والتي تشتغل باللغو، وتستمتع بأذية الآخرين، ومن دخل معهم في نقاش فيستمر النقاش ربما إلى مدى لا تُحمد عقباه، ويستفزونه ليتكلم بكلام غير لائق، ويتصرف تصرفات غير مناسبة.

طريقة التعامل مع الطبقة غير المحترمة

وأكد أن التصرف الأمثل في التعامل مع هذه الطبقة وما أرشدنا إليه ربنا سبحانه وتعالى بقوله: "والذين هم عن اللغو معرضون".

وقوله تعالى: "وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين".

وقوله تعالى: "وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامًا".

وشدد على أن الآيات القرآنية أكدت على الإعراض عن هؤلاء، ما يدل على عظم شأن هذه القضية، وأنه على المسلم أن يلتزم ما أرشدنا إليه ربنا، من الإعراض عن هذه الطبقة وعدم الدخول معها في جدال ونقاش وأخذ ورد، واستنفاد طاقتك لا فائدة منه.


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