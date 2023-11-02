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حكم الصلاة في الطائرة والمصعد دون طهارة أو استقبال القبلة

سعد الخثلان
الخثلان
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كشف الشيخ سعد الخثلان أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، عن أحكام الصلاة في الطائرة والمصعد وذلك ردا على سؤال المذيع بشأن ما يفعله شخص إذا احتجز داخل مصعد لمدة 10 ساعات أو أكثر وليس لديه ماء ويجهل القبلة.اضافة اعلان

جمع الصلوات:


وقال:"إذا كانت الصلاة مما تجمع مع غيرها فيمكن جمعها، فمثلا يجمع الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء".

وتابع:" إذا كانت الصلاة لا تجمع مع غيرها فيصلي على حسب حاله حتى لو بغير قبلة أو غير طهارة، ولا يترك الصلاة حتى ينتهي وقتها".

الأخطاء الشائعة:


وأشار إلى أن من الأخطاء الشائعة وجود عدد كبير من الركاب داخل الطائرة وعندما يحين وقت الصلاة لا يصلي سوى عدد قليل، وهذا بسبب الجهل أو التساهل، فالواجب أن يصلي الإنسان الصلاة في وقتها ولو بدون ركوع أو سجود، إلا إذا كانت الصلاة يمكن جمعها مع غيرها سواء جمع تقديم أو تأخير.

في وقت سابق، كشف " الخثلان" عن حكم الإنفاق على المريض المُسن من ماله بدون إذنه.

إذا كان عقل المريض المُسن معه

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس"، أن المريض الكبير في السن إذا كان عقله معه فهو الذي يتصرف في ماله بما يريد.

إذا فقد الكبير المريض عقله

وأضاف أن المريض المُسن إذا كان عقله ليس معه، أو كان عنده خفة في الضبط، فولي غيره من أولاده أو غيرهم، ماله، فإن الولي على هذا المريض كبير السن، كالولي على اليتيم تمامًا.

كيفية التصرف في مال المريض العجوز

وبين أن الولي في حالة أن هذا المريض فقد عقله، لا يقرب ماله إلا بالتي هي أحسن، ولا يجوز له أن يتصرف في مال هذا الكبير إلا في النفقة عليه، وعلى من تلزمه نفقته.

وأكد أنه يتم الإنفاق من مال هذا الكبير ومستلزماته، وأيضًا يزكي هذا المال ولا يجوز له أن يتصدق منه أو يهب منه.


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هل يجوز الإنفاق على المريض المُسن من ماله بدون إذنه؟ "الخثلان" يُجيب

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حكم الصلاة في الطائرة والمصعد دون طهارة أو استقبال القبلة