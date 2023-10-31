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هل يجوز الإنفاق على المريض المُسن من ماله بدون إذنه؟ "الخثلان" يُجيب

الدكتور سعد الخثلان
الشيخ الخثلان
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كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن حكم الإنفاق على المريض المُسن من ماله بدون إذنه.اضافة اعلان

إذا كان عقل المريض المُسن معه

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس"، أن المريض الكبير في السن إذا كان عقله معه فهو الذي يتصرف في ماله بما يريد.

إذا فقد الكبير المريض عقله

وأضاف أن المريض المُسن إذا كان عقله ليس معه، أو كان عنده خفة في الضبط، فولي غيره من أولاده أو غيرهم، ماله، فإن الولي على هذا المريض كبير السن، كالولي على اليتيم تمامًا.

كيفية التصرف في مال المريض العجوز

وبين أن الولي في حالة أن هذا المريض فقد عقله، لا يقرب ماله إلا بالتي هي أحسن، ولا يجوز له أن يتصرف في مال هذا الكبير إلا في النفقة عليه، وعلى من تلزمه نفقته.
وأكد أنه يتم الإنفاق من مال هذا الكبير ومستلزماته، وأيضًا يزكي هذا المال ولا يجوز له أن يتصدق منه أو يهب منه.

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