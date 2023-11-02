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"الخثلان" يوضح معنى حديث: "نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين في بيعة"

الدكتور سعد الخثلان
الشيخ الخثلان
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كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن معنى ما ورد في حديث: "نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين في بيعة".اضافة اعلان

المقصود ببيعتين في بيعة

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن المقصود ببيعتين في بيعة التي ورد النهي عنها هي، "بيع العينة".

معنى بيع "العينة"

وأضاف أن "العينة"، هي أن يشتري السلعة بثمن مؤجل، ثم يبيعها على من اشتراها منه بأقل منه نقدًا، وهي المقصودة بالنهي عن صفقتين في صفقة.

النهي عن شرطين في بيع

وبين أنها المقصودة كذلك بالنهي عن شرطين في بيع؛ فإن الشرط يطلق على العقد نفسه؛ لأنهما تشارطا على الوفاء به فهو مشروط.
 وأشار إلى أن مِن أحسن من تكلم عن هذه المسألة الإمام ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن.

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