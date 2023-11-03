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لا تفوتك.. "الخثلان" هذه الطاعة من أهم أسباب إجابة الدعاء

الدكتور سعد الخثلان
الشيخ الخثلان
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كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن عبادة تعتبر من أهم القربات لله تعالى وسبب مهم من أسباب إجابة الدعاء.اضافة اعلان

تقديم الصدقة قبل الشروع في الدعاء

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن من أسباب إجابة الدعاء، هو تقديم الصدقة قبل الدعاء.

فعل بن تيمية قبل الذهاب للصلاة

وأشار إلى قول الإمام بن القيم بأنه رأى شيخ الإسلام بن تيمية رحمهم الله، إذا خرج إلى الصلاة يوم الجمعة يأخذ ما وجد في المنزل من خبز وغيره، فيتصدق به في طريقه سرًا، وأنه سمعه يقول: "إذا كان الله قد أمرنا بالصدق بين يدي مناجاة رسول الله صلى الله لعيه وسلم، فالصدقة بين يدي مناجاة الله تعالى أفضل وأعظم".

وأكد أن بن تيمية فعل ذلك امتثالًا لأمر الله عز وجل وتقربًا له سبحانه، بحرصه على تقديم الصدقة قبل الدعاء والصلاة، وعلى هذا من أراد أن يذهب إلى المسجد فالأفضل له أن يتصدق.


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