الخثلان: حالة واحدة تجب فيها الزكاة على الأرض التي يملكها المسلم

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أوضح د. سعد الخثلان الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية حكم الزكاة في الأرض التي يملكها المسلم.

وقال الشيخ الخثلان: ""تجب الزكاة في الأرض التي يملكها المسلم في حالة واحدة وهي إذا جزم بنية بيعها في الحال في المستقبل بقصد التربح.



حكم الزكاة في الأرض



تجب الزكاة في الأرض التي يملكها المسلم في حالة واحدة وهي :

* إذا جزم بنية بيعها في الحال في المستقبل بقصد التربح ..

وما عدا ذلك لاتجب الزكاة في الأرض .. ومن ذلك :

أ- لاتجب الزكاة فيما إذا نوى بناء سكن على الأرض أو عقار لتأجيره ..

ب- لاتجب الزكاة في الأرض إذا تردد مالكها في… — أ.د.سعد الخثلان (@saad_alkhathlan) March 23, 2024

وأضاف الشيخ الدكتور سعد الخثلان "ما عدا ذلك لا تجب الزكاة في الأرض .. ومن ذلك :أ- لاتجب الزكاة فيما إذا نوى بناء سكن على الأرض أو عقار لتأجيره ..ب- لاتجب الزكاة في الأرض إذا تردد مالكها في بيعها أو بنائها أو لم يكن له نية واضحة ..ج- لا تجب الزكاة في الأرض التي نوى بيعها لغير غرض التربح كأن ينوي بيعها لسداد دينه أو رغبة عنهاوختم الشيخ الخثلان بقوله : "إن نية البيع لايلزم منها نية التجارة، وقد ذكر الله تعالى الأمرين في قوله {رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ}.