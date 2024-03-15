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هل صلاة التراويح تجزيء عن قيام الليل؟

صلاة التراويح
صلاة التراويح
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أجاب الشيخ سعد الخثلان أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية على سؤال بشأن حكم إجزاء صلاة التراويح عن أداء صلاة التهجد أو قيام الليل.اضافة اعلان

هل صلاة التراويح تجزيء عن قيام الليل:


وكان الشيخ الخثلان قد أعاد مقطع فيديو في حسابه علي منصة "إكس" يجيب فيه على سؤال يقول فيه صاحبه :" هل صلاة التراويح تكفي عن قيام الليل في آخر الليل؟".
وأوضح الشيخ الخثلان أن ذلك يجزيء، وأن من صلى صلاة التراويح فقد صلى من الليل.
وأضاف أن صلاة التراويح جزء من صلاة الليل ولم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تسمى صلاة التراويح، ولذلك من صلى صلاة التراويح فقد صلى صلاة الليل.

إطالة وتقصير مدة صلاة التراويح:


كما الشيخ الخثلان أيضا، على سؤال بشأن الضابط في صلاة التراويح وهل الصحيح إطالتها أم تقصير مدتها.
وكان قد تلقى سؤالا خلال استضافته على قناة المجد مفاده: "السنة في صلاة التراويح إطالة مدتها أو تقصيرها؟".
وأوضح الشيخ الخثلان في جوابه أنه يجب على الإمام أن يحرص على تطبيق السنة في القراءة وفي الصلاة، وأن يصلي صلاة معتدلة.
وبيّن أيضا أنه ينبغي عليه ألا يطيل الصلاة إطالة منفّرة تشقّ على المأمومين، إضافة أيضا إلى أنه لا يخلّ بها، بحيث لا يمكن للمصلين أن يؤدوا العبادة في خشوع. 

قراءة الإمام  القرآن كاملا في التراويح:


أيضا بين الشيخ الخثلان حكم ختم القرآن الكريم للإمام في صلاة التراويح في شهر رمضان المبارك.
وقال الشيخ الخثلان: "إذا لم يكن في ذلك مشقة من الإمام على المأمومين ورغبت جماعة المسجد في ذلك فهذا هو الأكمل".
وأضاف الشيخ الخثلان "الفقهاء ذكروا أن الأفضل أن الإمام يُسمع المأمومين جميع القرآن الكريم في شهر رمضان".

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