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لا يفوتك.."الخثلان" يكشف عن أهم علاج للهم والقلق (فيديو)

الخثلان - سعد الخثلان
الشيخ الخثلان
أ أ
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كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن علاج الهم والقلق.

أهم علاج للهم والقلقاضافة اعلان

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة إكس، أنه من أنفع الأسباب لزوال القلق والهموم، إذا حصل على العبد شيء من النكبات، أن يسعى في تخفيفها، بأن يُقدّر أسوأ الاحتمالات التي ينتهي إليها الأمر ويُوطّن على ذلك نفسه.
وأضاف أن هذا مما ذكره العلامة عبد الرحمن السعدي في أسبب السعادة، مبينًا أن العبد إذا وقع في هم وغم أو مصيبة أو كربة؛ عليه أولًا أن يُوطّن نفسه بتقبل أسوأ الاحتمالات.
وبين أن هناك صنفًا من الناس يضخم الأمر حتى يتحول عنده إلى مرض نفسي؛ لأنه لم يُقدّر أسوأ الاحتمالات.

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