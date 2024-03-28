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ما حكم الوضوء ببخاخ الماء؟ "الخثلان" يُجيب

الخثلان - سعد الخثلان
الشيخ الخثلان
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كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن حكم الوضوء ببخاخ الماء.

ما حكم الوضوء ببخاخ الماء؟اضافة اعلان

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة إكس، أن وضوء البعض ببخاخ الماء في الحرم، حال الزحام وعدم الذهاب لدورات المياه، جائز إذا كان الماء يسيل من أعضاء الوضوء.
وأضاف أن الوضوء ببخاخ الماء مجرد تمسيح والماء لا يسيل، فهذا مسح وليس غسلًا ولا يصح الوضوء.

ضرورة عدم المبالغة بالاقتصاد في الوضوء

وأشار إلى أن هناك بعض الناس يبالغون في الاقتصاد في الوضوء، فيمسحون أعضاء الوضوء مسحًا، وهذا لا يصح.
وأكد أن شرط صحة الوضوء هو تقاطر الماء من أعضاء الوضوء، وغير ذلك يعتبر مسحًا لا يُعتد به.

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