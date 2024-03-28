ما حكم الوضوء ببخاخ الماء؟ "الخثلان" يُجيب

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كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن حكم الوضوء ببخاخ الماء.





ما حكم الوضوء ببخاخ الماء؟



ضرورة عدم المبالغة بالاقتصاد في الوضوء



وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة إكس، أن وضوء البعض ببخاخ الماء في الحرم، حال الزحام وعدم الذهاب لدورات المياه، جائز إذا كان الماء يسيل من أعضاء الوضوء.وأضاف أن الوضوء ببخاخ الماء مجرد تمسيح والماء لا يسيل، فهذا مسح وليس غسلًا ولا يصح الوضوء.وأشار إلى أن هناك بعض الناس يبالغون في الاقتصاد في الوضوء، فيمسحون أعضاء الوضوء مسحًا، وهذا لا يصح.وأكد أن شرط صحة الوضوء هو تقاطر الماء من أعضاء الوضوء، وغير ذلك يعتبر مسحًا لا يُعتد به.