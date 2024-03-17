ماذا يجب على العاجز عن الصيام لكبرٍ أو لمرضٍ لا يُرجى برؤه؟ "الخثلان" يُجيب

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كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن الذي يجب على العاجز عن الصيام لكبرٍ أو لمرضٍ لا يُرجى برؤه.





ماذا يجب على العاجز عن الصيام لكبر أو لمرض لا يرجى برؤه؟



وأوضح على حسابه في منصة إكس، أن هذا الأمر متعلق بالشرط الأخير للصوم وهو القدرة، أي إن الشخص إذا كان عاجزًا عن الصيام لمرض لا يرجى برؤه "مرض عضال"، فإنه يفطر ويُطعم عنه عن كل يوم مسكينًا.وأضاف أن الأمر نفسه يصير على من كان كبيرًا في السن وعجز عن الصيام، أو يشق عليه الصوم مشقة شديدة، فله أيضًا أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينًا.وأشار إلى أن سيدنا أنس (رضي الله عنه)، الذي دعا له النبي (صلى الله عليه وسلم) أن يطيل الله عمره، فأطال الله عمره حتى جاوز المئة عام، وكان في آخر عمره يشق عليه الصوم فكان يُفطر ويُطعم عن كل يوم مسكينًا.