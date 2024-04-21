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ما حكم التطبيقات التي تحول الصور الحقيقية إلى صور مرسومة؟ "الخثلان" يُجيب

الخثلان - سعد الخثلان
الشيخ الخثلان
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كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن حكم التطبيقات التي تحول الصور الحقيقية إلى صور مرسومة.اضافة اعلان

ما حكم التطبيقات التي تحول الصور الحقيقية إلى صور مرسومة؟

وأوضح في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في منصة "إكس"، أن التطبيقات التي تحول الصور الحقيقية إلى صور مرسومة تدخل في الصور المحرمة.
وأضاف أن حرمانية التطبيقات التي تحول الصور الحقيقية إلى صور مرسومة، يأتي بسبب أنها تنطبق عليها علة النهي عن التصوير.

علة النهي عن التصوير

وبين أن على النهي عن التصوير التي جائت منصوص عليها المضهاة لخلق الله، فهم بذلك يغيرون خلق الله، ويشبهون خلق الله، وأن هذها ظاهر في مثل هذه التطبيقات.

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