ما حكم التطبيقات التي تحول الصور الحقيقية إلى صور مرسومة؟ "الخثلان" يُجيب

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كشف
أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن حكم
التطبيقات التي تحول الصور الحقيقية إلى صور مرسومة.
ما
حكم التطبيقات التي تحول الصور الحقيقية إلى صور مرسومة؟وأوضح
في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في منصة "إكس"، أن التطبيقات التي تحول الصور الحقيقية
إلى صور مرسومة تدخل في الصور المحرمة.
وأضاف أن حرمانية التطبيقات التي تحول الصور الحقيقية إلى صور مرسومة، يأتي بسبب أنها تنطبق عليها علة النهي عن التصوير.
علة
النهي عن التصويروبين
أن على النهي عن التصوير التي جائت منصوص عليها المضهاة لخلق الله، فهم بذلك
يغيرون خلق الله، ويشبهون خلق الله، وأن هذها ظاهر في مثل هذه التطبيقات.
🔆 ما حكم التطبيقات التي تحول الصور الحقيقية إلى صور مرسومة؟#سعد_الخثلان#درس_الخثلان#فتاوى_الخثلان— منارات الهدى (@MnaratAlhuda) April 20, 2024
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