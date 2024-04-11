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ما حكم تبادل هدايا العيد عن طريق القرعة؟ "الخثلان" يُجيب

الخثلان - سعد الخثلان
الشيخ الخثلان
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كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن حكم تبادل هدايا العيد عن طريق القرعة.اضافة اعلان

ما حكم تبادل هدايا العيد عن طريق القرعة؟

وأوضح في مقطع فيديو منشور على منصة إكس، أنه إذا كانت أثمان الهدايا متساوية، فلا بأس من الاقتراع إن كان من باب التسلية والفرح بالعيد.
وأضاف أنه في حالة ما إذا كانت أقسام وأسعار الهدايا مختلفة، فهنا لا يجوز الاقتراع حتى ولو كان كل شخص سيأخذ هدية.

الاقتراع على هدايا العيد لا يجوز بهذه الصور

وبين أن عدم الجواز في الحالة الثانية يرجع إلى أن الهدايا ستكون مترددة بين الغُنم والغُرم، وهذا تنطبق عليه قاعدة الميسر.
وأكد أنه من الصور المحرمة، إذا أتوا بهدايا وأُقرعت لواحدة منهن فهذه أيضًا لا تجوز، وهي أشبه بألعاب اليناصيب، الأمر الذي يكثر السؤال عنه بأيام العيد.

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