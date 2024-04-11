ما حكم تبادل هدايا العيد عن طريق القرعة؟ "الخثلان" يُجيب

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كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن حكم تبادل هدايا العيد عن طريق القرعة.





ما حكم تبادل هدايا العيد عن طريق القرعة؟



الاقتراع على هدايا العيد لا يجوز بهذه الصور



وأوضح في مقطع فيديو منشور على منصة إكس، أنه إذا كانت أثمان الهدايا متساوية، فلا بأس من الاقتراع إن كان من باب التسلية والفرح بالعيد.وأضاف أنه في حالة ما إذا كانت أقسام وأسعار الهدايا مختلفة، فهنا لا يجوز الاقتراع حتى ولو كان كل شخص سيأخذ هدية.وبين أن عدم الجواز في الحالة الثانية يرجع إلى أن الهدايا ستكون مترددة بين الغُنم والغُرم، وهذا تنطبق عليه قاعدة الميسر.وأكد أنه من الصور المحرمة، إذا أتوا بهدايا وأُقرعت لواحدة منهن فهذه أيضًا لا تجوز، وهي أشبه بألعاب اليناصيب، الأمر الذي يكثر السؤال عنه بأيام العيد.