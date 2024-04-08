الزكاة في مال اليتيم اضافة اعلان



حكم إخراج الزكاة على دفعات



🎙الشيخ #صالح_الفوزان

💡هل تجب الزكاة في مال اليتيم إذا بلغ النصاب ؟💡

انشرها ليعم النفع وتلقى الأجر

تنفيذ #مشروع_كبار_العلماء pic.twitter.com/0qbxaOeSd8 — العلامة د.صالح الفوزان (@dralfawzann) April 4, 2024

أوضح الشيخ الدكتور صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء حكم إخراج الزكاة في مال اليتيم.جاء ذلك في رد من الشيخ الفوزان، على سؤال من إحدى السائلات، استفسرت بشأن إخراج الزكاة في مال الطفل اليتيم في حال إذا بلغ النصاب.وأجاب الشيخ الفوزان: "نعم بلا شك، وكيل اليتيم القاصر وليه يخرج الزكاة عنه بالنيابة ، ربع العشر من مال اليتيم".وفي وقت سابق، أوضح الشيخ سعد الخثلان، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حكم إخراج زكاة المال على دفعات.وجاء رد الشيخ على سؤال وجه إليه عبر قناة المجد الفضائية يقول: توزيع الزكاة على الأشهر، هل يجوز؟ بمعنى إخراج جزء كل شهر بحسب حاجة الأسر.وأجاب الشيخ بقوله: "تأخير الزكاة لمصلحة راجحة لا بأس به، وهذا مذهب الحنابلة، وابن جبر، وكثير من أهل العلم، ولأن كثيرا من الفقراء، عندهم سوء تدبير للمال، فلو أعطوا المال دفعة واحدة، فإنهم ربما لا يحسنون تدبيره، ثم يحتاجون مرة أخرى".وأضاف: "فيمكن للإنسان أن يأخذ هذه الزكاة ويقسمها على هذا الفقير، فهذا أنفع للفقير، ولذلك ينبغي حتى للجمعيات الخيرية أن تفعل هذا، فربما تأتيها زكوات كثيرة في رمضان، فلا تصرفها كلها في رمضان، ولكن تجعلها على شكل رواتب للفقراء والمساكين، وهذا أنفع لهم بكثير".