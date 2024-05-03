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خطيب المسجد الحرام يحذر من التعلّق بحب الدنيا: الإنسان عبد لما يهوى (فيديو)

فيصل غزاوي - خطيب المسجد الحرام - الجمعة
الشيخ فيصل غزاوي
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حث خطيب المسجد الحرام، الشيخ فيصل غزاوي على الابتعاد عن حب الدنيا والشهوات، قائلاً: إن الإنسان عبد لما يهوى. اضافة اعلان

تعلق القلب بالدنيا

وأضاف في خطبة الجمعة اليوم: ومن الناس ما تعلق قلبه بالدنيا ومتاعها الفاني، فالدنيا أصبحت عنده أعظم من الدين، أصبحت الدنيـا أكبر همه، ومبلغ علمه، فإن أُعطي منه رضي، وإن لم يٌعط منها سخط، يوالي ويعادي من أجلها".
قال صلى الله عليه وسلم: "تعِس عبدُ الدينارِ، تعِس عبدُ الدرهمِ، تعس عبدُ الخميصةِ، تعس عبدُ الخميلةِ، تعِس وانتكَس وإذا شيكَ فلا انتقشَ".
وتابع: "وهذه أمثلة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كل من تعلق قلبه بشيء غير الله من أهواء نفسه، فهو عبد ما يهواه، رقيبق له، إذ الرق والعبودية في الحقيقة، هو رق القلب وعبوديته".


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