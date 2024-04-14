ما العبادة العظيمة التي تُطهر المال والنفس؟ "الفوزان" يوضح

أ أ

كشف الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، عن العبادة العظيمة التي تطهر المال والنفس.





ما العبادة العظيمة التي تطهر المال والنفس؟



الزكاة فيها طُهرة للمال وطُهرة للنفس



وأوضح على موقعه الرسمي، أن الزكاة عبادة عظيمة تطهر المال والنفس، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام.وأضاف أن الزكاة عبادة مالية فرضها الله عز وجل في السنة الثانية من الهجرة بالمدينة، في أموال معينة هي النقدان الذهب والفضة وما يقوم مقامها من الأوراق المالية، وفي بهيمة الأنعام كالإبل والبقر والغنم، وفي الخارج من الأرض من الحبوب والثمار.وأشار إلى قول الله تعالى: "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها"، مبينًا أن الزكاة فيها طُهرة للمال وطُهرة للنفس من الشح والبخل، وهي فريضة عظيمة.وبين أن الأموال الظاهرة من الإبل والغنم والبقر فإنها تُسلّم إلى ولي الأمر أو نائبه، وأما الخارج من الأرض فزكاته توكل إلى أصحابه، بأحكام وشروط معينة ومعروفة.وأكد أن الزكاة عبادة عظيمة مقومة للمال والنفس، تُصرف للمحتاجين والمساكين، من أموال الأغنياء وتصب في أيدي الفقراء.