استعدادًا لرمضان.. 10 نصائح رائعة تدير بها وقتك بفاعلية

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مع دخول شهر رمضان المبارك، على المسلم أن يستعد لأهم موسم من مواسم الطاعات ومحاولة استغلاله بالشكل الأمثل، تحصيلًا لأكبر قدر من الأجر والثواب.





أهمية استغلال الوقت في رمضان



10 نصائح رائعة لإدارة الوقت بفاعلية



وإذا كان على الشخص عامة أن يخطط لمستقبله بتحديد الأهداف وطريقة أسلوب العمل بشيء من الثقة والتقدير والتحفيز، فسيكون هذا أفضل حتمًا في التعامل مع شهر هو أعظم الشهور وأفضلها، مثل شهر القرآن والصيام والقيام.وبما أن الوقت من ذهب، وساعات رمضان هي أثمن الأوقات، فقد نصح خبراء التنمية البشرية بما لا يقل عن 10 نصائح رائعة لإدارة الوقت بفاعلية، وهي على النحو التالي:1 – الاستعانة بالله.2 – تحديد النشاط.3 – تحديد الأولويات.4 – وضع خطة يومية.5 – تخصيص وقت للراحة.6 - التركيز وعدم التشتت.7 – التبكير في كل شيء.8 – جمع المهام المتشابهة.9 – البعد عن مضيعات الوقت.10 – معرفة متى تبدأ ومتى تنتهي.