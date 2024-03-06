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استعدادًا لرمضان.. 10 نصائح رائعة تدير بها وقتك بفاعلية

الصوم ورمضان
تنظيم الوقت في رمضان
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مع دخول شهر رمضان المبارك، على المسلم أن يستعد لأهم موسم من مواسم الطاعات ومحاولة استغلاله بالشكل الأمثل، تحصيلًا لأكبر قدر من الأجر والثواب.اضافة اعلان

أهمية استغلال الوقت في رمضان

وإذا كان على الشخص عامة أن يخطط لمستقبله بتحديد الأهداف وطريقة أسلوب العمل بشيء من الثقة والتقدير والتحفيز، فسيكون هذا أفضل حتمًا في التعامل مع شهر هو أعظم الشهور وأفضلها، مثل شهر القرآن والصيام والقيام.

10 نصائح رائعة لإدارة الوقت بفاعلية

وبما أن الوقت من ذهب، وساعات رمضان هي أثمن الأوقات، فقد نصح خبراء التنمية البشرية بما لا يقل عن 10 نصائح رائعة لإدارة الوقت بفاعلية، وهي على النحو التالي:
1 – الاستعانة بالله.
2 – تحديد النشاط.
3 – تحديد الأولويات.
4 – وضع خطة يومية.
5 – تخصيص وقت للراحة.
6 - التركيز وعدم التشتت.
7 – التبكير في كل شيء.
8 – جمع المهام المتشابهة.
9 – البعد عن مضيعات الوقت.
10 – معرفة متى تبدأ ومتى تنتهي.

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