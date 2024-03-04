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استعدادًا لرمضان.. "الخثلان" يوضح كيف يُهيِّئ المسلم نفسه لمواسم الطاعات

الخثلان - سعد الخثلان
الشيخ الخثلان
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مع قدوم شهر رمضان المبارك، يستقبل المسلم موسمًا من أهم مواسم الطاعات، ولكي يستعد المسلم له؛ فعليه أن يهيئ نفسه لاستغلاله على أكمل وجه.اضافة اعلان
وفي هذا السياق، كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن كيفية تهيئة المسلم نفسه لمواسم الطاعات.

كيف يُهيِّئ المسلم نفسه لمواسم الطاعات؟

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أنه لم يتبق على رمضان إلا أقل من شهر، وأنه بعد أيام سيحل  شهر عظيم وضيف كريم هو شهر رمضان.
وأضاف أنه مع قرب شهر رمضان مطلوب من المسلم أن يتهيأ لهذا الموسم ويُعد العدة لاغتنامه، لأن العمر قصير ولا يدري الإنسان متى يأتيه الأجل.

نصيحة غالية للاستعداد لشهر رمضان

وبين الخثلان، أنه على المسلم أن يحرص على اغتنام مواسم الطاعات، حيث تُضاعف فيها الحسنات، وتُرفع الدرجات، وتُكفر الخطايا والسيئات.
ولفت إلى أن تجارة الدنيا لها مواسم، وأرباب التجارة يعرفونها، وإذا أقبلت مواسمهم بذلوا جهودًا مضاعفة لاغتنام أكبر قدر من الأرباح، وهكذا أيضًا في التجارة مع الله تعالى هناك مواسم للطاعات وأهمها شهر القرآن.

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