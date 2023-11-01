في اللحظة الأخيرة.. مشهد مرعب لنجاة قائد مركبة من السقوط في حفرة عميقة

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وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس"، مشهدا مرعبا يحبس الأنفاس لنجاة قائد مركبة أوشك على السقوط بسيارته في حفرة عميقة .



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نجاة قائد مركبة:

نصائح من المرور:

نصائح لقيادة آمنة

وكان أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً ، عبدالله المسند، قد نشر على حسابه على منصة إكس مقطع فيديو وثق نجاة قائد سيارة من السقوط داخل حفرة عميقة.ويظهر الفيديو الذي تداوله المسند السيارة متوقفة بشكل مائل على حافة حفرة وكادت تسقط داخلها، فيما تدخل شخص لمساعدة قائد السيارة باستخدام شيول وتم سحب السيارة بعيدا عن الحفرة .وعلق المسند على الفيديو بالقول: "كنت أتوقع أن موضوع الآبار المكشوفة، والدحول المفتوحة، قد تم حلها".وفي وقت سابق وجهت الإدارة العامة للمرور، نصائح مهمة للوقاية من مخاطر القيادة أثناء هطول الأمطار، لاسيما في ظل الحالة المطرية التي تشهدها العديد من المناطق.وقال المرور، عبر حسابه في منصة إكس "ترتفع نسبة الخطورة عند القيادة تحت الأجواء الماطِرة .. اتباع إجراءات السلامة يحافظ على الأرواح".ووجه المرور نصائح مهمة لقيادة آمنة أثناء هطول الأمطار كالتالي:- أشعل مصابيح السيارة في حال انعدام الرؤية لتتضح أبعاد مركبتك تحت المطر لمن حولك.- دع لمركبة تتنفس: افتح النوافذ قليلا حتى لا يتجمع الضباب على النوافذ.- قد ببطء: خفف سرعتك لأن الإطار عندما يتحرك يقل تماسكه وثباته مع زيادة السرعة.- تحرك بهدوء: لا تفقد السيطرة على سيارتك فوق الشوارع المبتلة.- اترك مسافة آمنة لتجنب التوقف المفاجئ بينك وبين المركبة التي أمامك.