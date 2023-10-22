وثقته الدرون.. مشهد يخطف الأنظار لطيور اللقلق بسماء تبوك

أ أ



وثقت عدسة المصور الضوئي متعب العميري مشهدا يخطف الأنظار في سماء مدينة تبوك.



ودخل العميري المغامرة بطائرة الدرون، حيث وثق ظهور طيور اللقلق في أسراب الطيور المهاجرة. اضافة اعلان





طيور اللقلق بتبوك:



طائر اللقلق



وبحسب ما نقلته العربية عن " العميري"،: توجهتُ إلى الموقع في مدينة تبوك للبحث عن الطيور المهاجرة ما بين منطقة البدع ومقنا، ولكني فوجئت بأسراب من طيور اللقلق التي ملأت السماء بجمالها وهي تحوم في الفضاء.وأوضح في حديثه: "رغم خوفي من المجازفة بالتصوير بكاميرا الدرون فإنني قررت توثيق جمال أسراب الطيور بأعدادها الضخمة وهي تحلق فوق جبال تبوك وفوق تضاريسها الرملية والصخرية.وحظي مقطع الفيديو بتفاعل كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب غرابة شكل الطيور وجمالها المميز.وواصل العميري في حديثه: "أنا أهوى التصوير ولتتبع متغيرات الطبيعة، وكذلك هجرة الطيور، وأعمل بشكل مستمر على توثيق هذه المقاطع النادرة".ونوه أن منطقة تبوك على أهم ممرات الهجرة الرئيسية للطيور المهاجرة، كما أن المنطقة وخاصة شريطها الساحلي، تضم طبيعة متنوعة تُعد محطة عبور وتكاثر لـ300 نوع من الطيور المهاجرة على مدار العام، و80 نوعًا من الطيور المستوطنة.يذكر أن طائر اللقلق الأبيض هو نوع من الطيور ينتمي إلى عائلة اللقلقيات، والذي يشتهر بلونه الأبيض الجميل.ويُعرف أيضًا باسم اللقلق الأبيض الكبير أو اللقلق الأبيض العظيم، ويتميز طائر اللقلق الأبيض بحجمه الكبير وقامته الطويلة.ويصل طول جسمه إلى حوالي 1 متر، ويمتلك جناحين بلون أبيض ناصع ومنقارًا طويلًا ورقبة طويلة وقدمين طويلتين.أيضا يوجد طائر اللقلق الأبيض في مختلف أنحاء العالم، وعادةً ما يعيش بالقرب من المسطحات المائية الهادئة مثل البحيرات والأنهار والمستنقعات.فيما يتغذى طائر اللقلق الأبيض بشكل أساسي على الأسماك والضفادع والزواحف والحشرات والقواقع، حيث يقوم بصيد فريسته بمساعدة منقاره الطويل ورقبته المرنة.