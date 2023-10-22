تقترب من مرض خطير.. ماذا يترتب على نومك 5 ساعات فقط يوميا؟

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توصلت دراسة جديدة إلى أن الحصول باستمرار على أقل من خمس ساعات من النوم كل ليلة قد يزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب.





علاقة قلة النوم بالاكتئاب: اضافة اعلان



يأتي هذا مع قيام الباحثين بدراسة استمرت عقود عن صعوبات النوم كونها أحد الآثار الجانبية لضعف الصحة العقلية.ودفع تحليل حالة 7000 مشارك، العلماء الآن إلى القول بأن النوم السيئ من المحتمل أن "يسبق أعراض الاكتئاب".وبحسب ما ذكره خبراء جامعة كوليدج لندن فإن البيانات تشير إلى أن الأشخاص الذين يحصلون على أقل من خمس ساعات في الليلة هم أكثر عرضة للمعاناة.من جانبها قالت المعدة الرئيسية أوديسا هاميلتون: "باستخدام القابلية الوراثية للمرض، قررنا أن النوم من المحتمل أن يسبق أعراض الاكتئاب، وليس العكس".وقد استخدم الباحثون البيانات الجينية والصحية من 7146 شخصا كانوا في الستينيات من عمرهم في المتوسط.أيضا استند التحليل إلى السمات الوراثية للأشخاص، بدلا من المدة التي ينامون فيها فعليا كل ليلة.كما وجد الأكاديميون المعنيون بالنوم على مدى السنوات القليلة الماضية، أن خلل الحمض النووي يرتبط بكمية نوم الأشخاص.وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين لديهم استعداد وراثي للنوم أقل من خمس ساعات، كانوا أكثر عرضة بنسبة 2.5 مرة للإصابة بأعراض الاكتئاب خلال السنوات الأربع إلى الـ 12 التالية.يذكر أن البالغين يحتاجون ما بين سبع إلى تسع ساعات من النوم، و الأطفال ما بين تسع إلى 13 ساعة من النوم.