السبت، 13 ربيع الثاني 1445 ، 28 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

مشهد مؤثر لإنقاذ ناقة سقطت في بقعة نفط

2023-10-25_17-55-11
ناقة
أ أ
أظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"،  لحظة إنقاذ ناقة بعدما علقت وسط بقعة نفط بجانب خزانات رحية.

إنقاذ ناقة:

اضافة اعلان

ويظهر الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، الناقة عالقة وسط النفط ولا تستطيع الخروج ، حيث  تدخل صاحب الناقة لإنقاذها.

أيضا ظهرت الناقة عاجزة تماما عن التحرك وسط البقعة، والرمال المحيطة بها.

 وبحسب ما تداوله نشطاء، فقد تم رفع الناقة إلى الأعلى بواسطة رافعة حتى وقفت على قدميها وتم سحبها خارج البقعة وهي تقوم بالرغاء أثناء عملية السحب.


إنقاذ ناقة وصغيرها:



وفي وقت سابق وثق مقطع فيديو حيلة ذكية لجأ إليها قائد مركبة لإنقاذ ناقة وصغيرها عندما وجدهما على طريق سريع تسير عليه المركبات.

قائد المركبة:



ونزل قائد المركبة سريعا وأمسك بالصغير وحمله بعيدا في الوقت الذي أسرعت فيه الأم لحماية الصغير.

وبتلك الطريقة تمكن الرجل من إنقاذ الناقة وصغيرها بالفعل وأبعدهما بعيدا عن الطريق.

اقرأ أيضا

الكعبة - أمطار
11:05 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

لـ 3 ساعات متواصلة.. أمطار الخير تهطل على المسجد الحرام

النجاح
8:37 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

إذا كنت عايز تنجح وتحقق أحلامك..ابتعد عن هذه الـ 10

الكعبة - أمطار
8:30 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

وسط دعوات المعتمرين.. أمطار الخير تهطل على المسجد الحرام (صور)

زلزال 21
3:16 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب إقليم كامتشاتكا الروسي والعالم الهولندي يحذر

اقرأ أيضا

خطيب المسجد الحرام: الصبر على البلاء والابتلاء فيه الرضا والخير والبركة (فيديو)

خطيب المسجد الحرام: اللهم احفظ المسجد الأقصى وانصر إخواننا في فلسطين (فيديو)

كشف اللغز الغامض لنفوق 350 فيلاً مرة واحدة

الكيلو منه بـ 20 ألف دولار.. استثمر في هذا النوع من التوابل

أمة نبيها "الصادق الأمين".. فيديو يوثق مشاهد نادرة قضت على السرقة في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

الجري 10:55 م الأحد، 15 أكتوبر 2023

5 دقائق يوميا من الجري تقيك من أمراض قاتلة

ة 7:16 م الأحد، 15 أكتوبر 2023

"وقف الغلسة" لتشجيع الناس على صلاة الفجر.. هل سمعت به من قبل؟

عملية 7:24 م الخميس، 12 أكتوبر 2023

شاب عراقي يبتلع هاتفا.. وفريق طبي ينجح في استخراجه (صور)

الكوبرا - ثعبان 6:23 م الخميس، 12 أكتوبر 2023

مشهد مذهل للكوبرا العربية.. ماذا عن طول أسنانها؟

اقرأ أيضا

ا
6:06 م الخميس، 26 أكتوبر 2023

"يبعث المرء على ما مات عليه".. فلسطيني قصف وهو يرفع الأذان فردده في الغيبوبة قبل استشهاده

نصق قرن من العقوبات
12:50 م الخميس، 26 أكتوبر 2023

نصف قرن خلف القضبان.. السجن 14 عامًا لمجرم هرب من سجن بمروحية

اسعار العملات2
11:58 ص الخميس، 26 أكتوبر 2023

ملياردير يُلقي مليون دولار من طائرة هليكوبتر على متابعيه (فيديو)

الدكتور سعد الخثلان
10:05 ص الخميس، 26 أكتوبر 2023

هل يجوز الاستدانة من أجل الزواج؟ "الخثلان" يوضح

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

3145690281549474370
12:23 ص السبت، 28 أكتوبر 2023

عاجل.. 7 تدابير من "وقاية" لتجنب خطر الأمطار والعواصف الرعدية

أهم 10
11:34 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

أهم 10.. الناتج المحلي للمملكة يتجاوز تريليون دولار وإعادة فتح التقاعد المبكر للمعلمين

ف77 858
11:18 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

تحرك عاجل لشرطة الرياض لضبط امرأة.. فعلت هذا الأمر

العالم في أسبوع - صغيرة
9:56 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

العالم في أسبوع.. إعفاءات ضريبية جديدة وموعد صرف زيادة الضمان الاجتماعي

الكعبة - أمطار
8:30 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

وسط دعوات المعتمرين.. أمطار الخير تهطل على المسجد الحرام (صور)

سفارة المملكة في أوغندا
8:16 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

تنبيه عاجل من سفارة المملكة في ميانمار لجميع المواطنين