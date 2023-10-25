مشهد مؤثر لإنقاذ ناقة سقطت في بقعة نفط

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أظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، لحظة إنقاذ ناقة بعدما علقت وسط بقعة نفط بجانب خزانات رحية.





إنقاذ ناقة:

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إنقاذ ناقة وصغيرها:

قائد المركبة:

ويظهر الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، الناقة عالقة وسط النفط ولا تستطيع الخروج ، حيث تدخل صاحب الناقة لإنقاذها.أيضا ظهرت الناقة عاجزة تماما عن التحرك وسط البقعة، والرمال المحيطة بها.وبحسب ما تداوله نشطاء، فقد تم رفع الناقة إلى الأعلى بواسطة رافعة حتى وقفت على قدميها وتم سحبها خارج البقعة وهي تقوم بالرغاء أثناء عملية السحب.وفي وقت سابق وثق مقطع فيديو حيلة ذكية لجأ إليها قائد مركبة لإنقاذ ناقة وصغيرها عندما وجدهما على طريق سريع تسير عليه المركبات.ونزل قائد المركبة سريعا وأمسك بالصغير وحمله بعيدا في الوقت الذي أسرعت فيه الأم لحماية الصغير.وبتلك الطريقة تمكن الرجل من إنقاذ الناقة وصغيرها بالفعل وأبعدهما بعيدا عن الطريق.