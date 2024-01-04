طفلة أفريقية تحفظ نسب النبي ﷺ المتفق عليه حتى عدنان

أ أ



وثق مقطع فيديو تم تداوله من قبل نشطاء أفارقة على منصة "إكس" مشهدا يشرح الصدور لطفلة أفريقية تحفظ نسب النبي صلى الله عليه وسلم المتفق عليه.





طفلة أفريقية تحفظ نسب النبي ﷺ :



اضافة اعلان

ويظهر مقطع الفيديو الطفلة وهي تسرد نسب النبي صلى الله عليه وسلم منه إلى جده عدنان وهو نهاية نسب النبي صلى الله عليه وسلم الصريح والمتفق عليه.ومن المعروف والمحفوظ لدى علماء الأنساب أن نسب النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام أو أجزاء "، جزء مسلم ومقطوع بصحته" وهو بداية من اسمه عليه الصلاة والسلام حتى عدنان.أما الجزء الثاني فهو فيه متوقف فيه وقائل به، وهو ما فوق عدنان إلى إبراهيم عليه السلام.وجزء لا شك أن فيه أمورا غير صحيحة، وهو ما فوق إبراهيم إلى آدم عليهما السلام.والجزء المتفق عليه هو :" محمد بن عبد الله بن عبد المطلب- واسمه شيبة- بن هاشم- واسمه عمرو- بن عبد مناف- واسمه المغيرة- بن قصي- واسمه زيد- بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر- وهو الملقب بقريش وإليه تنتسب القبيلة- بن مالك بن النضر- واسمه قيس- بن كنانة بن خزيمة بن مدركة- واسمه عامر- بن إلياس بن مضر بن نزار بن معدّ بن عدنان".