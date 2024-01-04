الخميس، 22 جمادى الثانية 1445 ، 04 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

طفلة أفريقية تحفظ نسب النبي ﷺ المتفق عليه حتى عدنان

الطفلة
الطفلة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook


وثق مقطع فيديو تم تداوله من قبل نشطاء أفارقة على منصة "إكس" مشهدا يشرح الصدور لطفلة أفريقية تحفظ نسب النبي صلى الله عليه وسلم المتفق عليه.

طفلة أفريقية تحفظ نسب النبي ﷺ :


ويظهر مقطع الفيديو الطفلة وهي تسرد نسب النبي صلى الله عليه وسلم منه إلى جده عدنان وهو نهاية نسب النبي صلى الله عليه وسلم الصريح والمتفق عليه.

ومن المعروف والمحفوظ لدى علماء الأنساب أن نسب النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام أو أجزاء "، جزء مسلم ومقطوع بصحته" وهو بداية من اسمه عليه الصلاة والسلام حتى عدنان.

أما الجزء الثاني فهو فيه متوقف فيه وقائل به، وهو ما فوق عدنان إلى إبراهيم عليه السلام.

 وجزء لا شك أن فيه أمورا غير صحيحة، وهو ما فوق إبراهيم إلى آدم عليهما السلام.
والجزء المتفق عليه هو :" محمد بن عبد الله بن عبد المطلب- واسمه شيبة- بن هاشم- واسمه عمرو- بن عبد مناف- واسمه المغيرة- بن قصي- واسمه زيد- بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر- وهو الملقب بقريش وإليه تنتسب القبيلة- بن مالك بن النضر- واسمه قيس- بن كنانة بن خزيمة بن مدركة- واسمه عامر- بن إلياس بن مضر بن نزار بن معدّ بن عدنان".

اضافة اعلان

 

اقرأ أيضا

فيديو نادر.. نصيحة تُكتب بماء الذهب للشيخ بن عثيمين

العرفج: لهذا السبب أصحاب المهارات أفضل من الحاصلين على الدكتوراه (فيديو)

مشهد طريف لقط رأى آخر يصطاد حماما داخل شاشة تلفاز.. ماذا حدث؟

مرض مميت.. دراسة تكشف مفاجأة عن أكثر الأسماك تناولا بدولة عربية

شاهد.. الوشق الأحمر يقطع نهراً بقفزة واحدة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

ا 5:13 م الخميس، 04 يناير 2024

رقم قياسي لسعر "حبة فقع" بسوق شعبي

ا 12:56 ص الخميس، 04 يناير 2024

مشهد طريف لقط رأى آخر يصطاد حماما داخل شاشة تلفاز.. ماذا حدث؟

ا 1:13 ص الثلاثاء، 02 يناير 2024

بعد صراع مرير.. ذكاء مذهل لقط يمكّنه من هزيمة ذئب

ا 11:37 م الإثنين، 01 يناير 2024

أفعى مميتة تقتحم مباراة .. ماذا حدث؟

اقرأ أيضا

صالح الفوزان
7:27 م الأربعاء، 03 يناير 2024

فقد الماء فتوضأ دون أن يبحث أو يسأل عنه.. ما حكم طهارته؟

ا
6:33 م الأربعاء، 03 يناير 2024

"والله لا أملّ دابتي ما حملتني".. مواطن حج بسيارته 26 مرة (تفاصيل)

سفارة المملكة في أوغندا
3:30 م الأربعاء، 03 يناير 2024

تنبيه من سفارة المملكة بالقاهرة بخصوص العمل الأسبوع المقبل

مهن تكنولوجية
1:19 م الأربعاء، 03 يناير 2024

تعرف على أكثر المهن المطلوبة خلال 2024

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

ضبط مهربي مخدرات
7:24 م الخميس، 04 يناير 2024

ضربات أمنية لمهربي ومروجي المخدرات بجازان وعسير

قطار خادم الحرمين
7:00 م الخميس، 04 يناير 2024

عاجل.. استرجع تذاكرك بكل سهولة.. 9 خطوات لإلغاء حجز قطار الحرمين "أون لاين"

لقاح
6:50 م الخميس، 04 يناير 2024

توضيح مهم من الصحة بشأن تلقي لقاحي "الأنفلونزا وكورونا المطور" معًا

خطوات-إصدار-الجواز-الإلكتروني-عبر-ابشر
6:23 م الخميس، 04 يناير 2024

أبشر توضح تفاصيل خدمة بياناتي المطورة.. 3 خطوات للتنفيذ

الداخلية الكويتية
6:22 م الخميس، 04 يناير 2024

لأول مرة في تاريخ الكويت.. الداخلية تستبعد أكثر من 42 ألف وافد خلال عام

منصة احكام
6:00 م الخميس، 04 يناير 2024

عاجل.. تابع طلباتك بكل سهولة.. طريقة تسجيل الدخول على منصة إحكام 1445هـ