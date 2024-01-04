مشهد طريف لقط رأى آخر يصطاد حماما داخل شاشة تلفاز.. ماذا حدث؟

قط يصطدم بشاشة تلفاز:



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قط ينجو من ذئب:



قط وذئب وجها لوجه:



وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس"، مشهدا طريفا لقط قام بالاصطدام بشاشة تلفاز.وبحسب مقطع الفيديو المتداول فقد ظهر القط وأمامه شاشة تلفاز، والتي تظهر مشهدا تليفزيونيا لقط يكمن لعدد من الحمام.العجيب أن القط خارج الشاشة تفاعل مع المشهد وظنه حقيقيا، حيث قفز كمشارك في الصيد عند همّ القط في المشهد لاصطياد الحمام، لكنه فوجيء بسقوطه على الأرض، عندما اصطدم بالشاشة.فيما وثق مقطع فيديو آخر تداوله نشطاء على منصة "إكس" مشهدا مذهلا لقط تمكن من النجاة من ذئب حاول افتراسه وذلك بعد صراع مرير معه.وبحسب ما تم تداوله فقد التقطت كاميرا مراقبة في ولاية تكساس من التقاط هجوم ذئب القيوط على قط برتقالي منزلي.وفي التفاصيل فقد ظن الذئب أن القط مجرد فريسة سهلة وسيتمكن من افتراسه بسهولة.وقد أظهر القط البرتقالي قتالا مدهش للغاية ، حيث تظهر الواقعة لأول وهلة أن الحجم والقوة والشراسة كلها لصالح الذئب.لكن تصرف القط البرتقالي بذكاء وكان يدافع بطريقه الكر عند الهجوم القريب والفر عن محاولة الإحاطة به من قِبل الذئب، حيث تمكن من النجاة بالفعل من ذلك الهجوم القاتل بعد صراع مرير.أيضا وثق مقطع فيديو، صراعا نادرا بين قط وأحد الذئاب والذي فشل في افتراس القط.ويظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله محاولة مستميتة من القط في النجاة، وذلك بعد إصرار الذئب على افتراسه.وبالفعل تمكن القط رغم صغر حجمه في الإفلات من الذئب ، وذلك بعد قفزه إلى أعلى عمود بالغرفة وظل متشبثا به بمخالبه، ما أصاب الذئب باليأس منت افتراسه.