جميع إخوته أحياء ووالده بعمر 132 عاما .. مسن ثمانيني: هذا طعامي المفضل

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في واقعة نادرة الحدوث، كشف مسن يبلغ من العمر 80 عاما سر نشاطه وعدم إصابته بأي أمراض.





مسن يبلغ من العمر 80 عاما:



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مسن يسرد تجارب حياتية مهمة



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وبحسب ما كشفه من خلال مقطع فيديو تم تواصله على وسائل التواصل الاجتماعي فقد بين أنه لا يراجع المستشفيات رغم كبر سنه.وحول طعامه المفضل أوضح أنه اعتاد على تناول حليب الإبل ويأكل سمن وعسل ويبتعد عن المطاعم والمنتجات الصناعية.وأضاف بأن والده ووالدته مازالا على قيد الحياة حتى الآن ويبلغ عمر والده 132‪ عاما، وجميع أخواته أحياء.أيضا وجه نصيحة بالابتعاد عن المواد الصناعية مثل الكاتشب والإندومي والزيوت وتناول الأكلات الصحية.وفي وقت سابق وثق أحد الأشخاص مقطع فيديو مع رجل مسن يدعى "أبو محمد " يبلغ من العمر 90 عاما، موجها عدة نصائح مهمة.ولخص المواطن تجارب 90 سنة من حياته في 7 دقائق، مضيفا: "لا تأكل الأكل على الأكل خلك دايم خفيف عشان صحتك ".وأضاف: "من عهد الملك عبدالعزيز وإلى يومنا هذا وإحنا بخير في هالوطن - ونصيحتي خل الله في بالك في كل أمور حياتك".