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رقم قياسي لسعر "حبة فقع" بسوق شعبي

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الفقع
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أظهر مقطع فيديو تم تداوله من قبل عدد من النشطاء على مواقع التواصل، مجموعة من الرجال في مزاد على شراء حبة فقع في أحد الأسواق الشعبية.

مزاد على حبة فقع في سوق شعبي:اضافة اعلان


ويظهر الفيديو الذي تم تداوله المشترين يرفعون السعر بالتدريج حتى وصل أعلى سعر لحبة الفقع 800 ريال.

يذكر أن مواسم جني  الفقع "الكمأة" قد بدأت هذه الأيام، حيث يعتبر الفقع أحد أنواع الفطر البري التي تنمو تحت التربة بعد موسم سقوط الأمطار. 

كما يعد جمع الفقع ممارسة محبّبة للمتنزهين وهواة الرحلات البرية، وفيها متعة ورياضة.

بيع الفقع في سوق حائل:


وقبل أيام أظهر مقطع فيديو على منصة "إكس"، بداية بيع "الفقع الزبيدي" في سوق حائل.

وبحسب مقطع الفيديو فقد قال أحد البائعين في السوق، إن الفقع المتواجد حالياً هو الزبيدي، ويبلغ سعر ما بين 450 إلى 500 ريال.

وأضاف البائع أن أسواق بيع الفقع بدأت تفتح أبوابها، ولكن ستعرض الكميات بغزارة أمام الراغبين في الشراء بعد 20 يومًا.

ونوه البائع أنه يعمل في تجارة الفقع منذ 40 عامًا، إلى أن العام الماضي كان الأفضل من حيث كميات الفقع، وكذلك عام 1435 هـ وعام 1440 هـ.

أيضا بين أن أهالي حائل يستهلكون كميات كبيرة من الفقع، بينما يتم بيع الفائض في أسواق الرياض والقصيم.
الفقع  وأنواعه:

يذكر أن الهيئة العامة للغذاء والدواء كانت قد أكدت في وقت سابق، أنه يفضل استخدام "الفقع "خلال عشرة أيام بعد استخراجه من الأرض، وعدم حفظه لفترات طويلة عبر السلق أو التجميد، حفاظًا على قوامه ونكهته.

وشددت حينها على أهمية إزالة المناطق سوداء اللون، وتنظيفه من التربة جيدًا، عند التحضير، وشطفه بالماء الجاري وتجفيفه.

وأشارت الهيئة إلى أن من مسمياته "الكمأة"، وأنواعه: الجبي والخلاسي والزبيدي.

وأضافت أن من فوائد "الفقع" أنه يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية، وعلى مستويات عالية من مضادات الأكسدة، بالإضافة إلى أنه غني بالبروتينات والدهون والألياف الغذائية والفوسفور.

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