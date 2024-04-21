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صحيفة تواصل الالكترونية

فيديو متداول لأغرب جمل.. ماذا عن رقبته؟

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الجمل
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أثار مقطع فيديو متداول حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي وثق جملا بـ " رقبة قصيرة".

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وعلق أحد النشطاء على مقطع الفيديو بالقول: "سبحان الله أول مرة أشوف كذا".
فيما علق آخر قائلا: "سبحان الله كيف يأكل العلف"، وأضاف ثالث: "أحس تعرضت لحادث ما أتوقع كذا طبيعتها".
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا مقطع فيديو للجمل وهو يسير في منطقة صحراوية فيما يقوم شخص يقود سيارة بتصوير البعير.

إنقاذ جمل:

وفي وقت سابق وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس"، مشهدا يحبس الأنفاس لعملية إنقاذ جمل، عقب تعلق رأسه بحوض ماء.
ويظهر الفيديو، الحوض وهو معلق في رقبة الجمل، الذي بدأ بالركض حول نفسه يمينا ويسارا، في محاولة منه للتخلص منه.
كما يوثق محاولة مجموعة من الأشخاص المتواجدين، مساعدة الجمل في التخلص من الحوض، بعد أن تجمعوا حوله، وحاولوا تهدئته ونزعه.
وقد تجمع عدة أشخاص حول الجمل، الذي وقف للحظات ولكنه بدأ من جديد في التحرك بمختلف الاتجاهات للخروج من الحوض حتى استقر بجوار خزان مياه.

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