لن تصدق ما حدث.. فيل عملاق يتجول في شوارع ولاية أمريكية

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أظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس" مشهدا غير متوقع لهروب فيل ضخم من السيرك.



فيل يتجول في شوارع ولاية أمريكية:



فيل يدهس رجلا أثناء احتفال هندي:



وبحسب ما تم تداوله فقد ظهر الفيل الهارب في بلدة بوتي بمونتانا الأمريكية.ونشرت صحيفة الديلي ميل تجول الفيل في الشوارع أمس الأول الثلاثاء، حيث تمكن الفيل من أداء عملية الهروب من السيرك العالمي، والقيام بجولة في شوارع الولاية.فيما لم يتمكن السائقون على طول الطريق الرئيسي في بوتي من تصديق ما كانوا يشاهدونه، حيث تمكنوا من رؤية الفيل وهو يمشي على طول الطريق السريع.أيضا تجنب الفيل الاصطدام بالسيارات أثناء سيره في الفناء الأمامي لمحطة وقود قريبة قبل أن ينتقل إلى ساحة انتظار السيارات.وفي سياق موازٍ وثق مقطع فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيلا ضخما يدهس رجلا هنديا بأقدامه أثناء تحضيرات لاحتفالات دينية.ويظهر مقطع الفيديو المتداول على منصة"إكس"، الرجل وهو يقترب من الفيل بعد تزيينه استعدادا للاحتفالات، فيما دفع الفيل الرجل ودهسه بشكل مفاجئ.كما يظهر أيضا عددا من الأشخاص الذين يتواجدون داخل ساحة الاحتفال وهم يسارعون بالابتعاد من أمام الفيل.وخلال لحظات اقترب بعضهم من الفيل لمحاولة إنقاذ الرجل، وتمكنوا من سحبه من أسفل أقدامه، وهو في حالة سيئة للغاية على ما يبدو.