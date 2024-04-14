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نصيحة للموظفين.. ماذا تفعل إذا لم تكن سعيدا في عملك؟

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أرشيفية
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يتعرض الكثيرون لحالة من الضيق وعدم الارتياح في العمل في  كثير من الأحيان، ما يتسبب في حالة من التوتر.

خطوات للتخلص من عدم الارتياح في العمل:اضافة اعلان

 موقع "بزفيد" نصح الموظفين الذين لا يشعرون بالرضا في وظيفتهم باتباع النصائح التالية:

1-تحدث إلى زملائك


تبادل الأفكار مع زملائك وتحدث عن فرص تحسين بيئة العمل، بالإضافة إلى محاولاتك الدائمة إلى تكوين صداقات جديدة.

2-  راجع حساباتك 

قبل أن تترك وظيفتك، فكر مليًا في سبب عدم رضاك عن العمل، ربما تكون المشكلة تتعلق بأشياء أخرى غير عملك، وهي ما تؤثر على سعادتك.

3- ابحث عن هواية جديدة غير معتادة:  


اجعل وقت فراغك متنوعًا قدر الإمكان، إذا لم تكن لديك هوايات، فحاول اكتشاف نفسك وقدراتك من جديد، بالإضافة إلى ممارسة الرياضة التي تتيح لك التواصل مع أشخاص جدد.

4- أخلق وقت فراغ: 


التوازن بين العمل والحياة مهم جدًا، وإيجاد مساحة كافية بين العمل والحياة الخاصة، يجعلك تشعر بالرضا، وإذا لم يكن لديك وقت فراغ كافٍ، فقم بتقسيم وقتك جيدًا.

5- قم بإجراء محادثة مع مديرك:


قبل أن تفكر في أي إجراء، هو التحدث مع مديرك، ثم اكتب الأشياء التي تزعجك على وجه التحديد، ومن ثم مناقشتها ومحاولة إيجاد حل لها.

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