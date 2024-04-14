نصيحة للموظفين.. ماذا تفعل إذا لم تكن سعيدا في عملك؟

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يتعرض الكثيرون لحالة من الضيق وعدم الارتياح في العمل في كثير من الأحيان، ما يتسبب في حالة من التوتر.
خطوات للتخلص من عدم الارتياح في العمل: موقع "بزفيد" نصح الموظفين الذين لا يشعرون بالرضا في وظيفتهم باتباع النصائح التالية:
1-تحدث إلى زملائك
تبادل الأفكار مع زملائك وتحدث عن فرص تحسين بيئة العمل، بالإضافة إلى محاولاتك الدائمة إلى تكوين صداقات جديدة.
2- راجع حساباتكقبل أن تترك وظيفتك، فكر مليًا في سبب عدم رضاك عن العمل، ربما تكون المشكلة تتعلق بأشياء أخرى غير عملك، وهي ما تؤثر على سعادتك.
3- ابحث عن هواية جديدة غير معتادة:
اجعل وقت فراغك متنوعًا قدر الإمكان، إذا لم تكن لديك هوايات، فحاول اكتشاف نفسك وقدراتك من جديد، بالإضافة إلى ممارسة الرياضة التي تتيح لك التواصل مع أشخاص جدد.
4- أخلق وقت فراغ:
التوازن بين العمل والحياة مهم جدًا، وإيجاد مساحة كافية بين العمل والحياة الخاصة، يجعلك تشعر بالرضا، وإذا لم يكن لديك وقت فراغ كافٍ، فقم بتقسيم وقتك جيدًا.
5- قم بإجراء محادثة مع مديرك:
قبل أن تفكر في أي إجراء، هو التحدث مع مديرك، ثم اكتب الأشياء التي تزعجك على وجه التحديد، ومن ثم مناقشتها ومحاولة إيجاد حل لها.