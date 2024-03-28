فوائد مذهلة لعصير الليمون بالعسل الدافيء في رمضان

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أفاد تقرير نشر في موقع net med أن مشروب العسل بالليمون له الكثير من الفوائد الصحية خاصة في شهر رمضان المبارك.



العسل بالليمون في رمضان:



فوائد العسل بالليمون:



وأوضح الموقع في تقريه أنه يعزز من الصحة والمناعة خاصة بعد تناول الإفطار، فضلا عن أنه يعزز من الهضم الجيد إذا ما ملئنا معدتنا في وجبتي الإفطار والسحور.وأضاف أيضا أن لمشروب العسل بالليمون فوائد خاصة في شهر رمضان بشكل خاص وذلك لأنه يعزز من سلامة الجهاز الهضمي والوظائف الهضمية.كما أنه يقلل من مشكلات الإمساك التي تكثر الإصابة بها مع الصيام، فضلا عن أنه يعزز أيضا من عملية الهضم وتنظيف القولون فيقلل من التقلصات والشعور بآلام البطن عامة.وبحسب التقرير، فإن عصير الليمون والعسل الدافئ يعزز من تحسين:1-صحة الجهاز الهضمي، ويمكن شربه على معدة فارغة وقبل تناول طعام الإفطار وذلك لأنه يعزز الهضم الجيد.2- يعزز توليد الطاقة، وتعزيز قوة الجسم.3- مواجهة وتحمل الإجهاد الذي قد يشعر به الكثيرين بعد تناول وجبة دسمة على مائدة الإفطار.4- ينصح بعدم الإسراف في تناول هذا المشروع المفيد وتناوله بكميات مناسبة لعدم الإضرار بالصحة، وللاستفادة من فوائده للجسم.