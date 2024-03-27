الأربعاء، 17 رمضان 1445 ، 27 مارس 2024

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"تزيل السموم وتضبط السكر".. وجبة في متناول الجميع على مائدة إفطار رمضان

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فاصوليا
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نشر موقع " motherearthstore"، فوائد مذهلة عن تناول الفاصوليا البيضاء المطبوخة ووجودها على مائدة الأفطار في رمضان.
وبحسب ما نشره الموقع، فإن فوائد الفاصوليا البيضاء المطبوخة متعددة ومن أهمها:اضافة اعلان

فوائد الفاصوليا البيضاء:

1-إزالة السموم من الجسم: الفاصوليا البيضاء هي واحدة من المصادر الغذائية التي تساعد على طرد السموم من الجسم.
2- تحارب تخزين الطاقة على شكل دهون في الجسم: توفر الفاصوليا البيضاء وغيرها من الأطعمة ذات نسبة السكر في الدم المنخفضة فوائد غير عادية لفقدان الوزن.
3- تخفض نسبة السكر في الدم: تعتبر الفاصوليا غنية بالكربوهيدرات بطيئة الهضم والبروتين والألياف، وهى من الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض أو مؤشر نسبة السكر في الدم، GI، وهو مؤشر رقمي يصنف الأطعمة بناءً على تأثيرها المتوقع على مستويات السكر في الدم.

طرق أخرى لتخلص الجسم من السموم:

1-شرب الكثير من الماء وتناول وجبة جيدة:
ابدأ عملية إزالة السموم عن طريق ترطيب جسمك جيدًا،  يساعد شرب الكثير من الماء على طرد السموم من الجسم وتعويض السوائل المفقودة.
2- اختيار المشروبات المرطبة مثل ماء جوز الهند أو شاي الأعشاب أو عصائر الفاكهة الطازجة لتعزيز مستويات الترطيب ودعم عملية إزالة السموم، وبعد الترطيب تناول وجبة ثقيلة ومغذية،  تساعد الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة، مثل التوت والخضر الورقية والمكسرات، على مكافحة الإجهاد التأكسدي وتعزيز الإصلاح الخلوي.
 3- دمج الأطعمة التي تعمل على إزالة السموم مثل الثوم والزنجبيل والكركم والخضروات الصليبية لتعزيز وظائف الكبد والتخلص من السموم من الجسم.
4- مارس الأكل الواعي لتنمية الوعي باختياراتك الغذائية وعاداتك الغذائية.

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