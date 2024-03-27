الفول المبخّر.. أشهر أكلات المملكة على موائد الإفطار والسحور في رمضان

أ أ
تتميز
الموائد الرمضانية بالمملكة بأشهى الأكلات والأطعمة، والتي من أبرزها " الفول
المبخّر"، وهو من أشهر الأكلات الشعبية في منطقة الحجاز.
الفول
المبخّر.. أشهر أكلات المملكةوالفول
المبخّر، هو عبارة عن تبخير الفول بالجمرة وهو من أكلات المملكة ومنطقة الحجاز حيث
تتزين به موائد الإفطار والسحور في رمضان.
طريقة
عمل الفول المبخّروتتغير نكهة الفول المبخّر،
باختلاف نوع الدهن، أو الزيت أو السمن، حيث توضع قطعة من القصدير فوق الفول، ويسكب بها زيت الزيتون، من ثم توضع الفحمة على الزيتون، ويقفل عليها مباشرة.
المقادير
- خلطة الطحينة:
الطحينية: 3 ملاعق كبيرة
الماء: حسب الحاجة
عصير الليمون: ملعقة كبيرة
- الفول: علبة "مقشور"
- ملح: ملعقة صغيرة
- الكمون: ملعقة صغيرة.
- البصل الأبيض: 1 حبة "مفروم"
- فلفل أسود: ملعقة صغيرة
- معجون الطماطم: ملعقة كبيرة
- الكزبرة: ملعقة صغيرة "مطحونة".
- فلفل أخضر حار: قرن "مقطع شرائح"
- طماطم: 1 حبة "مقطعة قطع صغيرة".
طريقة
تحضير الفول المبخّر1 -
وضع في وعاء على النار البصل والفلفل الحار ومعجون الطماطم ونقلب جيدًا.
2 - عندما يذبل البصل نضيف الطماطم المقطعة والكمون، الكزبرة والملح والفول المقشور ونتركه حتى يتماسك.
نضيف خلطة الطحينة ونقلب جيدًا.
3 - وضع الفول في طبق التقديم ونزينه بالطماطم، البقدونس والطحينة وزيت الزيتون.