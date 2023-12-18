الإثنين، 05 جمادى الثانية 1445 ، 18 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

غضب واسع بدولة عربية بسبب إقامة صلاتي جماعة في مسجد واحد

الصلاة
الصلاة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
سادت حالة من الغضب في المغرب بسبب إقامة صلاتي جماعة في توقيت واحد بأحد المساجد في إحدى الولايات بالبلاد.

إقامة صلاتين في مسجد بالمغرب:اضافة اعلان


وفي التفاصيل التي ذكرتها صحيفة "هسبريس" المغربية، فإن أحد المساجد بضواحي مدينة مراكش شهد واقعة غريبة مؤخرا، تتجلى في إقامة صلاتين في نفس الوقت والمكان.

وتسببت هذه الواقعة في  استنكار نشطاء منصات التواصل الاجتماعي لانقسام المصلين إلى طائفتين.

فيما ذكر موقع "كش 24" المحلي، أن مسجد الحرمل التابع للملحقة الإدارية الأطلس بمدينة تامنصورت شهد إقامة صلاتين بدل واحدة.

وأوضح أن البعض بدل الالتحاق بصفوف المصلين قام بالانتظار إلى غاية شروعهم في الصلاة من أجل اقامة صلاة أخرى منفردة بصفوف جديدة.

من جهتها قالت مصادر من مندوبية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إن هذه الواقعة بسبب صراع بين بعض سكان هذا الدوار، الذي تم ترحيل جل سكانه باستثناء قلة منها إمام المسجد الذي ينتظر استفادته من التعويض.

وأوضحت أن شخصا يدعي أن المسجد بناه والده يتزعم حملة ضد الإمام، وهو من يقف وراء إقامة الصلاة مع مجموعة تعد على رؤوس الأصابع.

وبينت أن مصادرها راسلت السلطات المحلية بمدينة تامنصورت منذ بداية المشكل للتدخل ووضع حد لهذه البدعة، وأن هذا التصرف غير مقبول شرعا لأنه يعتبر ظلما في حق إمام المسجد الذي لم يأت بأي شيء يعد إخلالا بمهامه.

كما شارك نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مقطع فيديو يظهر إقامة صلاتين داخل المسجد في نفس الوقت من طرف جماعتين متفرقتين، مما أثار استغراب العديد من المدونين الذين طلبوا تدخل السلطات المحلية لحل هذا المشكلة.

الغريب أن عددا من النشطاء نوهوا أن هذا الوضع قائم في هذا المسجد منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

اخترنا لك أهم الموضوعات المهمة


1️⃣  مشهد يفوق الوصف.. قط يصطاد عصفورا وهو يطير في الهواء
2️⃣ قرار مفاجئ من السويد بشأن العراقي حارق المصحف
3️⃣ المغادرة بأسرع وقت.. تنبيه عاجل من سفارة المملكة في واشنطن للمواطنين
4️⃣ خبير مناخي يتوقع حالة ممطرة غزيرة خلال 48 ساعة على هذه المناطق
5️⃣ الداخلية: التشهير بـ 13 شخصًا ضُبطوا متلبسين بجريمة مخلة بالشرف في رمضان
6️⃣ إنذار أحمر حتى 9 مساءً.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من أمطار غزيرة على هذه المناطق
7️⃣ باعوا شرفهم.. بيان من الداخلية يكشف تفاصيل ضبط 10 متلبسين بجريمة كبيرة
8️⃣ عاجل.. الداخلية تطيح بـ" 14 خائنًا للوطن" في أسبوع وتعلن التفاصيل
9️⃣ باعوا شرفهم وخانوا المملكة.. بيان عاجل من الداخلية بعد ضبط 19 شخصًا
🔟 بدون ماء أو طعام.. مجموعة من الإبل عالقة بين الصخور منذ أكثر من شهر (فيديو)

اقرأ أيضا

الصياد يتحول إلى فريسة.. أفعى ضخمة تنهار أمام مستعمرة من النمل

"أقلهن مهراً أكثرهن بركة".. مهر عروس أقل من دولار بدولة عربية

عاجل.. الخثلان: هذه الشركات ارتكبت محرما واحتالت على الإقراض بفائدة

"القرآن يرفع الله به أقواما".. استقبال غير مسبوق لإمام الحرم السابق "عبد الله الجهني" بدولة أفريقية

حقيقة عاصفة تضرب الأرض وتقطع الكهرباء لعدة شهور

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

سعد الخثلان 7:06 م الأحد، 17 ديسمبر 2023

عاجل.. الخثلان: هذه الشركات ارتكبت محرما واحتالت على الإقراض بفائدة

أفعى 11:16 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

فيديو يوثق نهاية غير متوقعة لمروض أفاعي

ا 6:20 م الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

أحدهما كان إماما للتراويح العام الماضي.. تكريم طفلين بمسابقة دولية لحفظ القرآن

2023-11-19_18-05-24 5:38 م الأحد، 19 نوفمبر 2023

"وكل شيء عنده بمقدار".. خرج من صلاة المغرب فوجد مفاجأة غير متوقعة بسيارته

اقرأ أيضا

تنظيف جزيرة بياضة
3:04 م الأحد، 17 ديسمبر 2023

بالفيديو.. ماذا يفعل 100 غواص ومتطوع بجزيرة بياضة في جدة؟

اللغة العربية
9:51 ص الأحد، 17 ديسمبر 2023

اللغة العربية.. من تعزيز الهوية إلى بناء المجتمع

الفوزان
8:12 ص الأحد، 17 ديسمبر 2023

"الفوزان" يكشف أسباب الإصابة بالعين وطرق السلامة من شر السحرة والمشعوذين

نقل مبنى في كندا
7:03 ص الأحد، 17 ديسمبر 2023

مفاجأة.. نقل مبنى ضخم في كندا.. بالصابون

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

هيئة الزكاة والضريبة
6:42 م الإثنين، 18 ديسمبر 2023

الزكاة: إلغاء الغرامات عن المكلفين آلياً بهذا الشرط

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
6:21 م الإثنين، 18 ديسمبر 2023

هل يلزم اختيار مسمى وظيفي معين للتسجيل في التأمينات؟

الشيخ سعد الخثلان
6:01 م الإثنين، 18 ديسمبر 2023

عاجل.. بعد تواصلهم معه.. الخثلان : زوال الإشكال الشرعي عن شركات الدفع الآجل

حساب المواطن
5:39 م الإثنين، 18 ديسمبر 2023

تحديث بيانات حساب المواطن.. معلومات جديدة مطلوبة تعرف عليها

ا
5:31 م الإثنين، 18 ديسمبر 2023

جميع إخوته أحياء ووالده بعمر 132 عاما .. مسن ثمانيني: هذا طعامي المفضل

أخبار السعودية
5:03 م الإثنين، 18 ديسمبر 2023

أخبار السعودية.. طريقة الاعتراض على نتيجة اختبار الرخصة المهنية وأجور موظفي القطاع الخاص