غضب واسع بدولة عربية بسبب إقامة صلاتي جماعة في مسجد واحد

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سادت حالة من الغضب في المغرب بسبب إقامة صلاتي جماعة في توقيت واحد بأحد المساجد في إحدى الولايات بالبلاد.





إقامة صلاتين في مسجد بالمغرب: اضافة اعلان



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وفي التفاصيل التي ذكرتها صحيفة "هسبريس" المغربية، فإن أحد المساجد بضواحي مدينة مراكش شهد واقعة غريبة مؤخرا، تتجلى في إقامة صلاتين في نفس الوقت والمكان.وتسببت هذه الواقعة في استنكار نشطاء منصات التواصل الاجتماعي لانقسام المصلين إلى طائفتين.فيما ذكر موقع "كش 24" المحلي، أن مسجد الحرمل التابع للملحقة الإدارية الأطلس بمدينة تامنصورت شهد إقامة صلاتين بدل واحدة.وأوضح أن البعض بدل الالتحاق بصفوف المصلين قام بالانتظار إلى غاية شروعهم في الصلاة من أجل اقامة صلاة أخرى منفردة بصفوف جديدة.من جهتها قالت مصادر من مندوبية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إن هذه الواقعة بسبب صراع بين بعض سكان هذا الدوار، الذي تم ترحيل جل سكانه باستثناء قلة منها إمام المسجد الذي ينتظر استفادته من التعويض.وأوضحت أن شخصا يدعي أن المسجد بناه والده يتزعم حملة ضد الإمام، وهو من يقف وراء إقامة الصلاة مع مجموعة تعد على رؤوس الأصابع.وبينت أن مصادرها راسلت السلطات المحلية بمدينة تامنصورت منذ بداية المشكل للتدخل ووضع حد لهذه البدعة، وأن هذا التصرف غير مقبول شرعا لأنه يعتبر ظلما في حق إمام المسجد الذي لم يأت بأي شيء يعد إخلالا بمهامه.كما شارك نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مقطع فيديو يظهر إقامة صلاتين داخل المسجد في نفس الوقت من طرف جماعتين متفرقتين، مما أثار استغراب العديد من المدونين الذين طلبوا تدخل السلطات المحلية لحل هذا المشكلة.الغريب أن عددا من النشطاء نوهوا أن هذا الوضع قائم في هذا المسجد منذ أكثر من ثلاثة أشهر.