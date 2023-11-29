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أحدهما كان إماما للتراويح العام الماضي.. تكريم طفلين بمسابقة دولية لحفظ القرآن

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الطفلان
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تفاعل رواد مواقع التواصل في ليبيا بشكل كبير مع مقاطع فيديو تظهر تفاعل لجان التحكيم مع تفوق طفلين ليبيين.

تكريم طفلين في ليبيا بمسابقتي قرآن:

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 وبحسب ما تم تداوله فقد وقع التكريم خلال مسابقتين دوليتين منفصلتين لحفظ وتلاوة القرآن إحداهما في الكويت والأخرى في الجزائر.

وأعرب أفراد لجان تحكيم في المسابقتين عن إعجابهم بحفظ وأداء الطفلين عبدالرحمن أسامة الشاعري من مدينة طبرق شرق ليبيا، ومحمد القهواجي من زليتن في غرب البلاد.

أصغر حافظ إمام تراويح:



وكان الطفل عبدالرحمن الشاعري قد حلّ في المرتبة الأولى بمسابقة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم مع التجويد (فئة صغار السن) قبل أيام.

 نفس المسابقة حصل فيها متسابق آخر من ليبيا،  هو عبدالعزيز الدروقي (عن فئة الكبار)، على الترتيب الثالث.

مزامير داود:



وقد أظهر مقطع فيديو من مسابقة الكويت كيف حظي عبد الرحمن بمحبة واهتمام المحكمين والحضور الذين اصطفوا لتقبيل رأسه والدعاء له عقب نزوله من المنصة.  

وكان للشاعري قد سبق له المشاركة في مسابقات دولية أخرى بينها مسابقة "مزامير داوود" في الجزائر مطلع العام الجاري. 

أما على مستوى بلاده ليبيا فقد توج بالترتيب الأول ضمن مسابقة "البشائر" للقرآن بمدينة مصراتة في 2021.
وبحسب ما ذكرته لجنة التحكيم بمسابقة "مزامير داود" أن الطفل عبدالرحمن يعد أصغر حافظ مجاز في ليبيا حيث قام بإمامة صلاة التراويح بمسجد الملك إدريس في مدينته طبرق خلال رمضان الماضي.


أيضا برز الطفل الليبي محمد القهواجي خلال مسابقة "مزامير داود" في الجزائر حيث أثنى المحكمون على أدائه ووصفه أحد أعضاء لجنة التحكيم بأنه أحد "كبار قراء العالم الإسلامي"  من حيث الأداء والضبط اللغوي.

وقرر عضو لجنة التحكيم الشيخ محمود العكاوي منحه "التأشيرة الذهبية" التي تؤهله للدور ربع النهائي في المسابقة.

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