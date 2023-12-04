فيديو يوثق نهاية غير متوقعة لمروض أفاعي

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وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس"، نهاية صادمة لرجل يقوم بترويض أفعى ضخمة والتي فاجأته في نهاية المشهد.





أفعى تفاجأ شابا: اضافة اعلان



ثعبان يلدغ شابا في الأحساء:



ثعبان في حائل:



وبحسب مقطع الفيديو المتداول يظهر شاب وهو يقوم باللعب على ما يبدو مع الأفعى، حيث قام بإمساكها من ذيلها.ويظهر الفيديو مواصلة الشاب لإمساك الأفعى حتى دخل بها الساحة التي أمام منزله، حيث فاجأته بعضة سريعة في ذراعه وفي لحظة غير متوقعة، ما دفعه لإلقائها على الأرض.وفي وقت سابق انتشر مقطع فيديو على نطاق واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، الذين حذروا من انتشار الثعابين التي تجيد الاختباء بطريقة ماكرة.وكان مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، أظهر لحظة تعرض شاب للدغة ثعبان أثناء خروجه من منزلهوبحسب ما تم تداوله فقد وقعت الحادثة في محافظة الأحساء، حيث أظهر الفيديو المتداول، الشاب وهو يخرج من باب منزله.وبعد نزول الشاب من درج المدخل المطل على الشارع لدغه ثعبان كان يختبئ بمحاذاة أسفل الدرج دون أن يلاحظه.كما يظهر الثعبان وهو يخرج من مخبأه بعد لدغه للشاب وخروجه إلى وسط الشارع وهو يسير سريعا بجوار الشاب.أيضا أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، عثور مواطن على ثعبان ضخم بعد جريان السيول إثر هطول الأمطار الغزيرة على حائل.ويظهر الفيديو المتداول، الثعبان يتحرك وسط الشقوق في الصخور على طول الطريق.وأوضح ملتقط الفيديو أن الثعبان خرج بسبب الأمطار والسيول، وأنه لا يدري إذا كان ساما أم غير سام، بحسب قوله.