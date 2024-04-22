عليه صيام قضاء من رمضان ويريد تأجيله ليوم عرفة.. ورد حاسم من "الفوزان"

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كشف الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، أنه لابد من قضاء أيام رمضان أولًا وعدم تأخيرها أو تأجيلها.





لا تؤجل صيام قضاء رمضان ليوم عرفة





الحلقة 819



علي صيام قضاء من رمضان وأريد تأجيلها وصيامها مع يوم عرفة



العلامة الشيخ صالح الفوزانpic.twitter.com/VjHOXgNI8u https://t.co/fm5utFbQrV الإجابات المختصرة🔺الحلقة 819علي صيام قضاء من رمضان وأريد تأجيلها وصيامها مع يوم عرفةالعلامة الشيخ صالح الفوزان #الإجابات_المختصرة April 12, 2024

وأوضح خلال مقطع فيديو نشره على حسابه على منصة إكس، أن من عليه صوم من رمضان لا يؤخره ليوم عرفة ولا لغيره، وعليه أن لا يخلط هذا بذاك.وأضاف أنه على المسلم أن يبادر بصوم ما عليه من رمضان، وإذا جاء العشر الأول من ذي الحجة ويوم عرفة يصومها من أجل ما فيه من الأجر والخير.