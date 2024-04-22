عليه صيام قضاء من رمضان ويريد تأجيله ليوم عرفة.. ورد حاسم من "الفوزان"

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كشف
الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية
والإفتاء، أنه لابد من قضاء أيام رمضان أولًا وعدم تأخيرها أو تأجيلها.
لا تؤجل صيام قضاء رمضان ليوم عرفةوأوضح
خلال مقطع فيديو نشره على حسابه على منصة إكس، أن من عليه صوم من رمضان لا يؤخره
ليوم عرفة ولا لغيره، وعليه أن لا يخلط هذا بذاك.
وأضاف أنه على المسلم أن يبادر بصوم ما عليه من رمضان، وإذا جاء العشر الأول من ذي الحجة ويوم عرفة يصومها من أجل ما فيه من الأجر والخير.
الإجابات المختصرة🔺— الشيخ صالح الفوزان (@salihalfawzan) April 12, 2024
الحلقة 819
علي صيام قضاء من رمضان وأريد تأجيلها وصيامها مع يوم عرفة
العلامة الشيخ صالح الفوزان#الإجابات_المختصرةhttps://t.co/fm5utFbQrV pic.twitter.com/VjHOXgNI8u