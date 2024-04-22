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عليه صيام قضاء من رمضان ويريد تأجيله ليوم عرفة.. ورد حاسم من "الفوزان"

الفوزان
الشيخ الفوزان
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كشف الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، أنه لابد من قضاء أيام رمضان أولًا وعدم تأخيرها أو تأجيلها.اضافة اعلان

لا تؤجل صيام قضاء رمضان ليوم عرفة

وأوضح خلال مقطع فيديو نشره على حسابه على منصة إكس، أن من عليه صوم من رمضان لا يؤخره ليوم عرفة ولا لغيره، وعليه أن لا يخلط هذا بذاك.
وأضاف أنه على المسلم أن يبادر بصوم ما عليه من رمضان، وإذا جاء العشر الأول من ذي الحجة ويوم عرفة يصومها من أجل ما فيه من الأجر والخير.

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