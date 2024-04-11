الفوزان يُحذر من هذا الأمر عقب شهر رمضان (فيديو)

أ أ

كشف الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، عن حال المسلم بعد مواسم الطاعات، وماذا يجب عليه بعد رمضان.





حال المسلم بعد مواسم الطاعات



الفوزان يُحذر من هذا الأمر عقب شهر رمضان



وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة إكس، أن الله تعالى جعل مواسم الخير وخيرها وبركتها من فضائل الأمة الإسلامية.وأكد أن مواسم الطاعات خير وفضل عظيم لأمة الإسلام، واستغلالها ما هو إلا توفيق وتيسير من الله عز وجل لعباده الذين اختار لهم خيري الدنيا والآخرة.وأشار إلى أن من أهم مواسم الطاعات هو شهر رمضان، وأن المسلم إذا وجد في نفسه فتورًا بعد هذا الموسم العظيم فإن ذلك أمر طبيعي لما تم بذله من جهد وعمل أكثر مما اعتادت عليه نفسه.ونوه إلى أنه من الواجب على المسلم ألا يظلم نفسه ويلومها على ما أصابه من فتور، بل عليه أن يدعو الله تعالى أن يتقبل منه الطاعات والعبادات في شهر رمضان.وشدد إلى أن الفتور الذي يصيب بعض النفوس عقب شهر رمضان، هو مدخل من مداخل الشيطان؛ حيث إنه يوهم الإنسان أنه يجب عليه ان يستمر بنفس همة رمضان؛ لأن عمله لن يُقبل بهذه الحالة.