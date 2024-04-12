هل يجب صيام ست من شوال متتابعة؟ "الفوزان" يُجيب

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كشف الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، حكم وجوب صيام ستٍ من شوال متتابعة.





هل يجب صيام ست من شوال متتابعة؟



ما معنى كلمة الدهر في الحديث؟



وأوضح على حسابه في منصة إكس، أنه يشترط في صيام الـ"ست أيام" من شوال أن تكون متتابعة.وأضاف أن صيام ستة أيام من شوال هي سنة مؤكدة، لقول النبي ﷺ: "من صام شهر رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر".وبين أن كلمة الدهر في الحديث تعني السنة كلها، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان عن عشرة أشهر، وستة الأيام عن شهرين، فهذه شهور السنة، اثنا عشر شهرًا، في الفضل والأجر من الله سبحانه وتعالى.ونوه إلى أنه يُستحب صيام الست من شوال، سواء من أول الشهر أو من وسطه، أو من آخره، سواء كانت متتابعة أو متفرقة، مادامت في شهر شوال، ففيها هذا الأجر العظيم.