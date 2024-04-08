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هل ورد شيء من الأذكار النبوية عند ختم القرآن؟ الفوزان يوضح

الفوزان
الشيخ الفوزان
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كشف الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، عن الأذكار النبوية المأثورة عند ختم القرآن.اضافة اعلان

هل ورد شيء من الأذكار النبوية عند ختم القرآن؟

وأوضح على موقعه الرسمي، أنه لم يرد أي دعاء معين عند ختم القرآن، ولكن على المسلم أن يجتهد ويختار الأدعية الجامعة كأدعية عامة ثبتت من القرآن والسنة.

هل من السنة الدعاء مباشرة أم يجعل الدعاء في صلاة؟

وأشار إلى المسلم إذا ختم القرآن في الصلاة فيدعو في الصلاة، وإن كان قد ختم القرآن خارج الصلاة فليدعو خارج الصلاة.

هل القراءة في الجوال أفضل أم في المصحف الورقي؟

وبين أنه لا فرق بينهما، وأن كله كتابة للقرآن، فقراءتها من المصحف أولى؛ لأن المصحف معدٌ لذلك، وأوضح كتابة، فهو أولى من القراءة من الجوال، لافتًا إلى أن القراءة من الجوال جائزة. 

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